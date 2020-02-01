Poucas&Boas: Agora vai: ES já tem papel higiênico ecológico

A preocupação com a sustentabilidade chegou à indústria do papel higiênico Crédito: Divulgação

Chegou nesta semana a uma rede de supermercados do Espírito Santo o que está sendo chamado de primeiro papel higiênico ecológico do país. Dá para reciclar e transformar em adubo a embalagem, o tubete do rolo e o... tá bom. O produto, por enquanto, só é encontrado na Grande Vitória.

“EDUCASSÃO” NOTA 10

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, enviou palavras de solidariedade ao ES. Só não havia erros de português na mensagem porque, desta vez, foi por vídeo.

TURBULÊNCIA NO BOLSO

Para abril, uma passagem de avião de BH para Vitória está custando mais de mil reais. Paulo Guedes, tem que ver isso aí...

PERIGO SOBRE DUAS RODAS

Em 2019, 369 pessoas morreram em acidentes envolvendo motos no ES - é mais de uma morte por dia. Um aumento de 6% em relação a 2018, quando 348 motociclistas perderam suas vidas.

TODOS POR ICONHA

Surgiu nas redes sociais a campanha “Passe e compre em Iconha” com o objetivo de reerguer economicamente a cidade. O apelo é para quem trafegar pela BR 101 não utilizar o contorno, e sim passar no centro da cidade para fazer um lanche, abastecer ou comprar algo no comércio local.

ACORDOU E DOOU COLCHÕES

O senador (prazer, senador) Luiz Pastore (MDB-ES), suplente de Rose de Freitas, a titular que está de licença médica, doou 570 colchões para as cidades afetadas pelas chuvas no ES.

A LIÇÃO DA TRAGÉDIA

Leitor da coluna suspira de esperança ao constatar a doação de tantos livros para o centro cultural de Iconha: “Espero que entre os tantos livros haja um que mostre claramente que jamais devemos construir casas em calhas de rios, em beira de mares e sobre encostas íngremes”.

DA PAZ?

Uma das vias mais estragadinhas e prejudicadas de Domingos Martins, que sofre com uma obra inacabada da Cesan, se chama Rua da Paz.

DEPOIS DA RESSURREIÇÃO

Estrela das redes sociais, o prefeito Sérgio Meneguelli diz que vai esperar a Semana Santa para refletir melhor e decidir se vai se filiar a um partido e concorrer à reeleição em Colatina.

RECORDAR É SOFRER

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), que agora quer recursos para reconstruir parte da cidade destruída pela enchente do Rio Itapemirim, é o mesmo que iria pagar R$ 373 por minuto (R$ 33,6 mil no total) a um palestrante de fora, conforme revelou a coluna.

APÓSTOLO AJUDA ICONHA

O comediante Apóstolo Arnaldo, conhecido por arrecadar “dízimos” em seus shows humorísticos e doar para entidades de apoio à causa animal, resolveu fazer diferente em sua passagem por Vila Velha, no último fim de semana. Os R$ 514 coletados durante sua apresentação foram destinados à Paróquia Santo Antônio, em Iconha, para ajudar as vítimas da enchente no Espírito Santo.

ALÔ, CAPIXABAS!