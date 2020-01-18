Poucas&Boas: abacate a quase R$ 9 a unidade no ES? Sim, é o ouro verde!

Abacate: bom para a saúde, mas péssimo para o bolso se comprado por um aplicativo Crédito: Arquivo

Aplicativo de compras anuncia que está vendendo a “preço de supermercado” com o qual tem parceria. O abacate, por exemplo, está saindo a R$ 8,72 a unidade.

VAI ENCARAR?

Pensa que acabou o festival de preços altos? No mesmo aplicativo, a ameixa nacional, por sua vez, custa R$ 1,67. A unidade.

HELP! SOCORRO! AU SECOURS!

Pensa que acabou? Veja isso: uma tradicional escola de irmãs de caridade, no Centro de Vila Velha, adotou um livro de inglês no valor de R$ 404 para as crianças do 3º ano. Tem mais: apenas um fornecedor vende a obra. E não adianta reclamar: nem em português.

GLUB!

Comentário de um atento observador sobre as fotos do prefeito Max Filho pegando onda em Fernando de Noronha: “Está treinando para as enchentes de Vila Velha”. Maldade: o veterano surfista fez bonito na ilha paradisíaca. Há testemunhas.

PRA INGLÊS VER

O site da Câmara de Vereadores de Guarapari tem uma versão em inglês. Chique.

REFRIGÉRIO NO CALOR

Nova Venécia tem novo secretário (interino) de Cultura: Juarez Frigério. Se fosse Refrigério, viria muito a calhar naquele calor do Noroeste do Estado. Foi por pouco. Pena.

SERÁ QUE VAI DAR, MINISTRA?

Segundo a revista “Época”, o governo federal - ministra Damares à frente - prepara uma campanha publicitária para estimular a abstinência sexual.

INTELIGÊNCIA DERRETIDA

Do correspondente da coluna na Capital Secreta: “Você percebe que o país vai mal mesmo quando a vendedora da loja pega a calculadora para somar 13+4”. Deve ser o calor.

SUCESSO DE PÚBLICO

O filme sul-coreano “Parasita”, que vem arrebatando os principais prêmios do cinema, completou dois meses de exibição no Cine Jardins, em Vitória. Está desde 14 de novembro em cena.

VIVA SÃO TORQUATO

Comer em São Torquato, Vila Velha, tem lá seus benefícios. Dá pra pagar R$ 2 por uma coxinha e ainda com direito a água. E, na hora do almoço, restaurantes têm o quilo fixado em R$ 25.

NÃO TÁ FÁCIL...

O governo do Estado anuncia, com pompa e circunstância, a solenidade de assinatura de um convênio para construção de um muro de contenção em Cariacica.

PINTOU SUJEIRA

A Prefeitura de Vila Velha está recolhendo cerca de 60 toneladas de lixo por dia nas praias da cidade. Ah!, mas nunca esqueçam: não usem canudinho de plástico, tá?

DESCANSE EM PAZ, CACHORRINHO

Em Ibatiba, a Justiça condenou um menor e seu pai a pagarem o total de R$ 6 mil ao dono de um cachorro que morreu atropelado por um carro guiado pelo jovem, que não era habilitado para dirigir. Na época do atropelamento, o motorista tinha 17 anos.

AGORA VAI

O governador Casagrande fez questão de visitar o elenco do Botafogo, que está fazendo pré-temporada no Parque do China.

SIMPLES ASSIM

A propósito das polêmicas recentes, é bom lembrar que a única e aceitável forma de censura num país democrático é o controle remoto.

ALÔ, ELEITOR!