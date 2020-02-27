Pós-carnaval: Como lavar e guardar roupas com paetês e lantejoulas corretamente

Alguns cuidados podem ajudar a aumentar a durabilidade das peças. Crédito: Divulgação

O carnaval passou, é hora de colocar as coisas em ordem. Guardar os adereços, tirar o glitter e lavar as roupas de folia estão na lista dessa organização pós-carnaval.

Alguns looks merecem atenção especial na lavagem, como as peças que têm paetê ou lantejoulas, elas são muito delicadas, então o ideal é lavar a mão e com muito cuidado.

Confira o passo a passo pra lavar:

Pegue uma bacia, coloque água fria e dissolva um pouco de sabão líquido, agitando bem a mistura para que o produto se dissolva por completo (um sabão próprio para roupas delicadas ou de coco tem resultados melhores, pois são mais fáceis de serem retiradas da peça);

Esfregue levemente as peças à mão no lado avesso, passe a mão como se ela escovasse o tecido;

Não deixe de molho.

Em outra bacia de água fria, para o enxágue, mergulhe a peça e troque a água quantas vezes forem necessárias até todo o sabão sair.

Para secar, coloque uma toalha sob uma superfície plana e estique a peça em cima da toalha, não pendure. Opte, preferencialmente por um local arejado e ventilado, mas sem sol porque o calor pode entortar as lantejoulas.

Dicas para guardar peças delicadas

Se você pretende guardar as peças para outros carnavais, algumas orientações também podem ajudar. A recomendação é guardar as peças de paetês, pedrarias ou lantejoulas em sacolas de tecido/TNT ou em caixas.