Porto Central quer usar Fundo Soberano em projeto no Sul do ES

"O cenário hoje é mais otimista. Com os leilões, o aumento da produção e da exportação de petróleo é irreversível. As petroleiras já estão encomendando novas plataformas. Então, serão necessárias novas instalações para atender esse mercado, já que não há infraestrutura logística para escoar a produção. Dentro desse contexto, o Porto Central é o único ativo do país licenciado e com a capacidade de estar em operação em 2023"