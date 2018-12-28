Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Por quem os sinos dobram?
Artigo

Por quem os sinos dobram?

Armas, na melhor das hipóteses, livram você de um problema e arrumam outro

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 17:40

Públicado em 

28 dez 2018 às 17:40

Colunista

Gerson Camata era amado pelos capixabas
Henrique Geaquinto Herkenhoff*
Estava em família quando, como a maioria dos capixabas, fui surpreendido com a notícia do assassinato do ex-governador Gerson Camata e logo em seguida informado da pronta prisão de um ex-assessor, que teria confessado o crime, consequência de uma discussão que teria se iniciado por conta de uma ação judicial, após um encontro casual. Claro que ficamos todos chocados e surpresos. Afinal, Camata era uma pessoa afável, jamais se envolveu em qualquer conflito pessoal quando político ativo. Mesmo o tal assessor, a despeito de haver feito denúncias públicas contra o antigo chefe, era pessoa já em idade madura e sem histórico violento, ao menos que tenha sido noticiado no momento em que escrevo.
Somos inundados de notícias sobre criminosos portando fuzis, mas saiba o leitor que exatamente 98% das armas de fogo utilizadas em crimes são de fabricação nacional e de calibre permitido. Em resumo, são armas adquiridas por cidadãos comuns, que vão parar nas mãos de criminosos, isso quando não acabam sendo usadas em crimes impulsivos, por pessoas que jamais pensaram realmente em matar alguém. Armas, na melhor das hipóteses, livram você de um problema e arrumam outro, pois, no mínimo, alguém vai ter que provar haver agido em legítima defesa; na pior, fazem do proprietário um assassino confesso.
Armas de fogo, como os cargos públicos, não podem ser entregues a quem os busca muito avidamente; quem realmente pode ter nas mãos o destino de outros não vê vantagem nisso, quem o quer em exagero é porque não pode receber essa responsabilidade. Quando autorizamos um cidadão a adquirir um revólver, é questão de tempo para que ele vá para o arsenal de traficantes e assaltantes. E, vez por outra, ocorre um crime motivado por desequilíbrios emocionais momentâneos.
Ainda vamos aproveitar este espaço para discutir mais a fundo o desarmamento. Por enquanto, fica apenas este registro, que não pode ser adiado: houve uma vida proeminente ceifada, e uma outra, menos conhecida, desgraçada para sempre; até onde eu saiba, ambas eram pessoas de bem; se não houvesse uma arma disponível nesta quarta-feira, a esta altura estaríamos comentando um “barraco” na Praia do Canto, no máximo uma troca de sopapos.
Nesta selva moderna que muitos defendem, ninguém se livra de matar ou morrer. Não nos perguntemos de quem é aquele corpo embrulhado na esquina. Cada um de nós capixabas morreu um pouco neste Natal.
*O autor é professor do Mestrado em Segurança Pública da UVV

Tópicos Relacionados

armas gerson camata
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados