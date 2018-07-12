População perde o direito de ir e vir por rixa sindical. De novo

No primeiro protesto, a razão era a insatisfação com a impugnação de quatro membros de uma das chapas que concorre ao Sindirodoviários. Agora, um mero desentendimento sobre localização de urnas levou os sindicalistas ligados à Central Única dos Trabalhadores a se acharam no direito de bloquear o fluxo em duas faixas das três faixas nas avenidas Getúlio Vargas e Jerônimo Monteiro. Se esse bloqueio já não bastasse para causar grande impacto na rotina da população, o grupo ainda impediu a passagem de coletivos pelas vias. Foi preciso que o Batalhão de Choque da PM interviesse para normalizar o trânsito.