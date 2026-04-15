Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho

Um homem de 33 anos foi preso em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, após levar o filho de cinco anos sem autorização e tentar fugir de Mucurici, já quase na divisa do Estado com a Bahia. Segundo a Polícia Civil, ele seguia para o Rio de Janeiro, porém acabou detido ao passar pelo município linharense. O nome do pai não será informado para preservar a criança, conforme previsto pelo Ecriad.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito e a ex-companheira, uma mulher de 32 anos, são naturais de Campos dos Goytacazes (RJ) e estavam separados. Desde o término, a mulher havia se mudado com a criança para a cidade capixaba (Mucurici).
Inconformado com a situação, o pai da criança alugou um carro e, acompanhado de um jovem de 23 anos e uma mulher de 35, foi até a residência da ex. No local, houve confusão e agressões contra a mulher e a mãe dela. O suspeito conseguiu pegar o menino à força, o colocou no veículo e saiu da cidade em direção ao Estado fluminense.
Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado no posto da PRF em Linhares. Todos os ocupantes foram conduzidos à delegacia. O Conselho Tutelar de Linhares foi acionado e ficou responsável pela criança até decisão da Justiça.
A Polícia Civil informou que o pai da criança foi autuado em flagrante por subtração de incapaz e lesão corporal. Ele permanece preso e à disposição da Justiça de Mucurici.
As duas pessoas que o acompanhavam homem preso assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por crime de menor potencial ofensivo e foram liberadas, assumindo o compromisso de comparecer em juízo quando convocadas.
A mãe, a avó e a criança apresentavam ferimentos e foram encaminhadas para exames de lesões corporais. Elas também solicitaram medida protetiva.