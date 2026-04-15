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Mucurici

Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho

Suspeito saiu de Mucurici em direção ao Rio de Janeiro, mas foi parado no caminho pela PRF; comparsas foram liberados após assinarem termo circunstanciado

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 18:11

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

15 abr 2026 às 18:11

Um homem de 33 anos foi preso em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, após levar o filho de cinco anos sem autorização e tentar fugir de Mucurici, já quase na divisa do Estado com a Bahia. Segundo a Polícia Civil, ele seguia para o Rio de Janeiro, porém acabou detido ao passar pelo município linharense. O nome do pai não será informado para preservar a criança, conforme previsto pelo Ecriad. 


De acordo com a Polícia Civil, o suspeito e a ex-companheira, uma mulher de 32 anos, são naturais de Campos dos Goytacazes (RJ) e estavam separados. Desde o término, a mulher havia se mudado com a criança para a cidade capixaba (Mucurici).


Inconformado com a situação, o pai da criança alugou um carro e, acompanhado de um jovem de 23 anos e uma mulher de 35, foi até a residência da ex. No local, houve confusão e agressões contra a mulher e a mãe dela. O suspeito conseguiu pegar o menino à força, o colocou no veículo e saiu da cidade em direção ao Estado fluminense.


Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado no posto da PRF em Linhares. Todos os ocupantes foram conduzidos à delegacia. O Conselho Tutelar de Linhares foi acionado e ficou responsável pela criança até decisão da Justiça.


A Polícia Civil informou que o pai da criança foi autuado em flagrante por subtração de incapaz e lesão corporal. Ele permanece preso e à disposição da Justiça de Mucurici.


As duas pessoas que o acompanhavam homem preso assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por crime de menor potencial ofensivo e foram liberadas, assumindo o compromisso de comparecer em juízo quando convocadas.


A mãe, a avó e a criança apresentavam ferimentos e foram encaminhadas para exames de lesões corporais. Elas também solicitaram medida protetiva.


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