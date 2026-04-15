Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho





Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado no posto da PRF em Linhares. Todos os ocupantes foram conduzidos à delegacia. O Conselho Tutelar de Linhares foi acionado e ficou responsável pela criança até decisão da Justiça.





A Polícia Civil informou que o pai da criança foi autuado em flagrante por subtração de incapaz e lesão corporal. Ele permanece preso e à disposição da Justiça de Mucurici.





As duas pessoas que o acompanhavam homem preso assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por crime de menor potencial ofensivo e foram liberadas, assumindo o compromisso de comparecer em juízo quando convocadas.





A mãe, a avó e a criança apresentavam ferimentos e foram encaminhadas para exames de lesões corporais. Elas também solicitaram medida protetiva.