Polícia Rodoviária Federal será enredo da Boa Vista no carnaval

A história dos 90 anos da PRF será contada no Sambão do Povo em 2019. Crédito: Divulgação

Olha a Polícia Rodoviária Federal aí, gente! Não estranhe o grito de guerra pouco comum: é que a PRF será tema do enredo da Boa Vista. A escola de samba de Cariacica vai contar a história dos 90 anos da instituição, incluindo seus patronos e sua evolução administrativa.

O recurso

A estrada foi aberta em Brasília. O projeto apresentado pela Boa Vista foi aprovado na Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. A escola, que vai anunciar oficialmente o enredo neste sábado em sua quadra, conseguiu autorização para captar, até 31 de dezembro, R$ 1.681.894,50.

Que país é este?

A próxima sexta não será considerado dia útil num cartório da Praia do Canto. O motivo? O jogo da seleção brasileira, que começa às 9h (de Brasília).

Há controvérsias

O vereador Fabrício Gandini garante que não é uma visão geral do grupo do prefeito Luciano Rezende (PPS) a posição do secretário de Transportes e Trânsito da PMV, Thiago Hoffmann (PSB), que criticou a cobrança unidirecional do pedágio da Terceira Ponte.

Na torcida

A propósito, se a Prefeitura de Vitória conseguir um dia sincronizar os semáforos já terá dado uma grande contribuição à mobilidade urbana.

Crise? Que crise?

A Prefeitura de Cachoeiro está podendo. A principal atração da festa da cidade, no dia 30, é Michel Teló. Que não é nada baratinho.

Acordo pós-greve

Por causa da greve dos caminhoneiros, que prejudicou o fluxo de caixa das empresas, a Findes conseguiu que Banestes e Bandes avaliem a possibilidade de renegociar, caso a caso, as dívidas de algumas indústrias.

O povo quer saber

Quando era vereador do PT, Domingos Taufner defendia a transparência no serviço público. Agora, como conselheiro do Tribunal de Contas, está nas mãos dele a decisão para que a Assembleia identifique os carros oficiais dos deputados. Portanto...

Aí tem

Servidores da Infraero fizeram um protesto silencioso ontem, em Vitória, contra a privatização do aeroporto. Estão com medo de quê?

Tem regulamento

As bandeirinhas na mesa do prefeito Juninho não estão dispostas de acordo com as regras oficiais. A do Brasil está numa ponta, a de Cariacica, na outra, e a do Estado, no centro.

Tem regulamento 2

Talvez seja um sinal eloquente de que o prefeito sonha em ocupar o Palácio Anchieta. Bem, neste caso... as bandeiras continuam erradas (a do Brasil tem que ficar no meio).

Com sabor

Leitor conta que ontem foi a um supermercado vestido com a camisa da seleção. Um vizinho dele viu e provocou:

– Tá torcendo na Copa e o país afundado em corrupção. Você é coxinha também?

– Depende, se for com catupiry... – ironizou o torcedor.

Festa da literatura

A capixabíssima Cousa fará parte de um pool de pequenas editoras na Casa dos Desejos na Flip 2018. Este ano a escritora Hilda Hilst é a homenageada em Paraty.

Encontro diplomático

Em evento ontem no Palácio Anchieta, os diplomatas Zé Carlinhos e José Vicente Pimentel se reencontraram. Na Índia, Pimentel foi embaixador e o ex-chefe da Casa Civil do governo do Estado, o ministro-conselheiro. “Até festival de gastronomia capixaba realizamos em Nova Délhi, com direito a moqueca capixaba e panela de barro”, lembra Zé Carlinhos.

Não à violência

Vereadores de Vitória encaminharam um documento ao governador Hartung pedindo a instalação do programa Ocupação Social nos bairros Fonte Grande, Moscoso e Piedade.

Torceu, folgou, trabalhou

Nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo (22 e 27 de junho), o expediente na Prefeitura de Cariacica será um pouco mais curto. Mas as horas de folga serão compensadas com uma hora a mais de trabalho nos dias 18, 19, 20, 21 e 25.

Rede de intrigas

O Rede Sustentabilidade no ES está insustentável. O prefeito Audifax não manifestou apoio à pré-candidatura de Gustavo De Biase ao governo, que foi desautorizado por um dos porta-vozes do partido. Um deles, porque tem outro.





Barreira

Leitor observa que Vitória acaba de realizar um sonho: cobrar pedágio de quem vem de Vila Velha para a Capital.

Alô, Espanha!