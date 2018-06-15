Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Polícia Rodoviária Federal será enredo da Boa Vista no carnaval
Leonel Ximenes

Polícia Rodoviária Federal será enredo da Boa Vista no carnaval

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 18:56

Públicado em 

15 jun 2018 às 18:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A história dos 90 anos da PRF será contada no Sambão do Povo em 2019. Crédito: Divulgação
Olha a Polícia Rodoviária Federal aí, gente! Não estranhe o grito de guerra pouco comum: é que a PRF será tema do enredo da Boa Vista. A escola de samba de Cariacica vai contar a história dos 90 anos da instituição, incluindo seus patronos e sua evolução administrativa.
O recurso
A estrada foi aberta em Brasília. O projeto apresentado pela Boa Vista foi aprovado na Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. A escola, que vai anunciar oficialmente o enredo neste sábado em sua quadra, conseguiu autorização para captar, até 31 de dezembro, R$ 1.681.894,50.
Que país é este?
A próxima sexta não será considerado dia útil num cartório da Praia do Canto. O motivo? O jogo da seleção brasileira, que começa às 9h (de Brasília).
Há controvérsias
O vereador Fabrício Gandini garante que não é uma visão geral do grupo do prefeito Luciano Rezende (PPS) a posição do secretário de Transportes e Trânsito da PMV, Thiago Hoffmann (PSB), que criticou a cobrança unidirecional do pedágio da Terceira Ponte.
Na torcida
A propósito, se a Prefeitura de Vitória conseguir um dia sincronizar os semáforos já terá dado uma grande contribuição à mobilidade urbana.
Crise? Que crise?
A Prefeitura de Cachoeiro está podendo. A principal atração da festa da cidade, no dia 30, é Michel Teló. Que não é nada baratinho.
Acordo pós-greve
Por causa da greve dos caminhoneiros, que prejudicou o fluxo de caixa das empresas, a Findes conseguiu que Banestes e Bandes avaliem a possibilidade de renegociar, caso a caso, as dívidas de algumas indústrias.
O povo quer saber
Quando era vereador do PT, Domingos Taufner defendia a transparência no serviço público. Agora, como conselheiro do Tribunal de Contas, está nas mãos dele a decisão para que a Assembleia identifique os carros oficiais dos deputados. Portanto...
Aí tem
Servidores da Infraero fizeram um protesto silencioso ontem, em Vitória, contra a privatização do aeroporto. Estão com medo de quê?
Tem regulamento
As bandeirinhas na mesa do prefeito Juninho não estão dispostas de acordo com as regras oficiais. A do Brasil está numa ponta, a de Cariacica, na outra, e a do Estado, no centro.
Tem regulamento 2
Talvez seja um sinal eloquente de que o prefeito sonha em ocupar o Palácio Anchieta. Bem, neste caso... as bandeiras continuam erradas (a do Brasil tem que ficar no meio).
Com sabor
Leitor conta que ontem foi a um supermercado vestido com a camisa da seleção. Um vizinho dele viu e provocou:
– Tá torcendo na Copa e o país afundado em corrupção. Você é coxinha também?
– Depende, se for com catupiry... – ironizou o torcedor.
Festa da literatura
A capixabíssima Cousa fará parte de um pool de pequenas editoras na Casa dos Desejos na Flip 2018. Este ano a escritora Hilda Hilst é a homenageada em Paraty.
Encontro diplomático
Em evento ontem no Palácio Anchieta, os diplomatas Zé Carlinhos e José Vicente Pimentel se reencontraram. Na Índia, Pimentel foi embaixador e o ex-chefe da Casa Civil do governo do Estado, o ministro-conselheiro. “Até festival de gastronomia capixaba realizamos em Nova Délhi, com direito a moqueca capixaba e panela de barro”, lembra Zé Carlinhos.
Não à violência
Vereadores de Vitória encaminharam um documento ao governador Hartung pedindo a instalação do programa Ocupação Social nos bairros Fonte Grande, Moscoso e Piedade.
Torceu, folgou, trabalhou
Nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo (22 e 27 de junho), o expediente na Prefeitura de Cariacica será um pouco mais curto. Mas as horas de folga serão compensadas com uma hora a mais de trabalho nos dias 18, 19, 20, 21 e 25.
Rede de intrigas
O Rede Sustentabilidade no ES está insustentável. O prefeito Audifax não manifestou apoio à pré-candidatura de Gustavo De Biase ao governo, que foi desautorizado por um dos porta-vozes do partido. Um deles, porque tem outro.
 
Barreira
Leitor observa que Vitória acaba de realizar um sonho: cobrar pedágio de quem vem de Vila Velha para a Capital.
Alô, Espanha!
Anotou a placa de Cristiano Ronaldo?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

boa vista Carnaval
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Leves, criativos e sustentáveis: conheça os vinhos preferidos da Geração Z
Imagem de destaque
Descubra como a gestão profissional eleva o lucro de clínicas médicas e odontológicas
Imagem de destaque
Seu ambiente de trabalho está alinhado ao Feng Shui para gerar resultados?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados