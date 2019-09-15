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Violência

Polícia prende organizadores de baile funk clandestino com armas e drogas

O baile, realizado outras vezes rua de Guaçuí, foi denunciado pelo uso de drogas e alto som

Publicado em 

15 set 2019 às 12:00

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 12:00

Rua de Guaçuí onde evento ilegal aconteceria Crédito: Divulgação/PM
O serviço de inteligência da
Polícia Militar
de Alegre, na Região do Caparaó, localizou e prendeu três jovens suspeitos de promover um baile clandestino que seria realizado na tarde deste domingo (15) em uma rua de
Guaçuí
, Região do Caparaó. O baile, realizado outras vezes, foi denunciado pelo uso de drogas e pessoas portando armas.
Os suspeitos, de 23 e 26 anos, foram presos em Dores do Rio Preto durante a madrugada deste domingo com dois revólveres calibre 38 e drogas. Eles foram encaminhados para a delegacia regional de Alegre.
Segundo a polícia, o evento “Tardezinha dos Crias” aconteceria no bairro Roberto Mendes, em Guaçuí. O evento que ocorre sem autorização do poder público, em via pública, chegou a ser comunicado ao Ministério Público, Prefeitura e Corpo de Bombeiros para buscar a não realização do evento.
A Polícia Militar alertou que estes eventos geralmente são organizados por pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e ocasiona diversos transtornos aos moradores, uma vez que entre os participantes estão adolescentes expostos ao uso de bebidas alcoólicas e outras drogas.
 

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