  • Polícia encontra outra plantação de maconha em Alfredo Chaves
290 pés

Polícia encontra outra plantação de maconha em Alfredo Chaves

Somando ao que já foi destruído no dia 10, totalizam quase 800 plantas

13 set 2019 às 07:31

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 07:31

Mais uma plantação de maconha é encontrada em Alfredo Chaves nesta semana Crédito: Divulgação
Mais uma plantação de maconha foi localizada em Alfredo Chaves. As polícias Militar e Civil encontraram 290 pés de maconha, em diversos tamanhos, nesta quinta-feira (12), na comunidade de São Bento de Urânia.
O cultivo era realizado na mesma localidade onde já foram destruídas 500 plantas da mesma espécie, na última terça-feira (10). A polícia informou que chegou até o local, por meio de denúncias anônimas, de que no sítio havia um homem traficando drogas.
No sítio, a polícia encontrou um homem de 19 anos, uma espingarda calibre 22 e a plantação de maconha. Somando ao que já foi destruído no dia 10, totalizam quase 800 plantas.
PRIMEIRA PLANTAÇÃO ENCONTRADA
Uma plantação com cerca de 500 pés de maconha foi encontrada nesta terça-feira (10), na localidade em São Bento de Urânia. Um homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
O delegado de Alfredo Chaves, David Gomes, disse que o sítio foi preparado para receber a plantação. “No local havia uma estufa, com ventilação e iluminação especiais, sistema de irrigação, adubos e insumos usados no plantio. Alguns pés já tinham mais de um metro de altura, e também havia muitas mudas pequenas, que ainda seriam plantadas", afirmou. 

Tópicos Relacionados

drogas
Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

