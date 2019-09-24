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Denúncia

Polícia apreende arma, munições e drone usados por traficantes no ES

O material foi encontrado no bairro Flexal I e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. O suspeito de armazenar o material conseguiu fugir

Publicado em 

24 set 2019 às 15:20

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 15:20

Drone é apreendido em patrulha da PM, em Flexal, Cariacica Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta
Um drone, uma espingarda e mais de 200 munições de diversos calibres foram encontrados em um terreno no bairro Flexal I, em Cariacica, na região Metropolitana de Vitória, na madrugada desta terça-feira (24). O material apreendido foi levado para a Delegacia Regional do município.
O material foi encontrado durante um patrulhamento do bairro quando a Polícia Militar percebeu um jovem em uma atitude suspeita. Ao ver os policiais, o suspeito fugiu.
Depois, por meio de denúncia, a PM encontrou a espingarda e todo o material no terreno perto da casa do jovem, que já foi identificado, mas ainda não foi localizado.
Material apreendido durante ação da PM em Flexal I, Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
> Mãe "entrega" filho suspeito de tráfico de drogas à PM em Cariacica
Para a polícia, o suspeito atua como olheiro do tráfico e quando era adolescente foi apreendido por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação e adulteração de veículos. “Ele já foi identificado pelas equipes e em um futuro próximo esperamos efetuar a prisão dele. Policiais militares que atuam naquela região já tinham informações de que ele atua no tráfico de entorpecentes”, explicou o tenente da PM Sanderlei Firmino.

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