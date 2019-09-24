Polícia apreende arma, munições e drone usados por traficantes no ES

Depois, por meio de denúncia, a PM encontrou a espingarda e todo o material no terreno perto da casa do jovem, que já foi identificado, mas ainda não foi localizado.

Para a polícia, o suspeito atua como olheiro do tráfico e quando era adolescente foi apreendido por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação e adulteração de veículos. “Ele já foi identificado pelas equipes e em um futuro próximo esperamos efetuar a prisão dele. Policiais militares que atuam naquela região já tinham informações de que ele atua no tráfico de entorpecentes”, explicou o tenente da PM Sanderlei Firmino.