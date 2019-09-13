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Mais de 30 quilos

Polícia apreende 40 tabletes de maconha em São Mateus

Droga estava dentro de veículo. Durante perseguição, suspeitos bateram carro, trocaram tiros com a PM e conseguiram fugir

Publicado em 

13 set 2019 às 07:42

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 07:42

Tabletes de maconha apreendidos pela PM em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Quarenta tabletes de maconha foram apreendidos em um carro de passeio em São Mateus, Região Norte do Estado, na madrugada desta quinta-feira (12). Dois suspeitos, que estavam no interior do veículo, conseguiram fugir.
Segundo a Polícia Militar, uma viatura se deslocava pela BR 101 quando os policiais observaram um automóvel parado com vidros escuros e placa de Vila Velha. Quando os militares manobraram na tentativa de fazer uma abordagem, os dois ocupantes saíram com o carro pela contramão e seguiram sentido bairro Novo Horizonte.
Durante a perseguição, os acusados bateram em um barranco, saíram do veículo e fugiram a pé, atirando em direção aos policiais, que revidaram. Os criminosos entraram em uma área de mata e conseguiram fugir. Buscas foram realizadas pela região, mas eles não foram localizados.
Dentro do automóvel, os militares encontraram 40 tabletes de maconha, pesando cerca de 800 gramas cada um, além de um tablete cortado ao meio. No total, foram apreendidos mais de 30 quilos da droga. O carro e o material apreendido foram entregues na 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

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