Polícia apreende 40 tabletes de maconha em São Mateus

Tabletes de maconha apreendidos pela PM em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar

São Mateus, Região Norte do Estado, na madrugada desta quinta-feira (12). Dois suspeitos, que estavam no interior do veículo, conseguiram fugir. Quarenta tabletes de maconha foram apreendidos em um carro de passeio em, Regiãodo Estado, na madrugada desta quinta-feira (12). Dois suspeitos, que estavam no interior do veículo, conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura se deslocava pela BR 101 quando os policiais observaram um automóvel parado com vidros escuros e placa de Vila Velha. Quando os militares manobraram na tentativa de fazer uma abordagem, os dois ocupantes saíram com o carro pela contramão e seguiram sentido bairro Novo Horizonte.

Durante a perseguição, os acusados bateram em um barranco, saíram do veículo e fugiram a pé, atirando em direção aos policiais, que revidaram. Os criminosos entraram em uma área de mata e conseguiram fugir. Buscas foram realizadas pela região, mas eles não foram localizados.