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Leonel Ximenes

Polêmica em Colatina: vereadora não quer rua com nome de Cazuza

Publicado em 16 de Março de 2018 às 17:47

Públicado em 

16 mar 2018 às 17:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Crédito: Divulgação | Site Cazuza
Polêmica em Colatina: uma vereadora quer mudar o nome da Rua Cazuza, no bairro Fazenda Vitali, para homenagear um morador que morreu recentemente.
Audréya Mota França Bravo (SD), única mulher na Câmara colatinense, apresentou um projeto de lei, que será votado nesta segunda-feira, dando o nome de Wilson Martins da Silva à via no lugar do nome do cantor., que morreu em 1990 Mas tem gente que não está gostando nada dessa proposta.
"Se a Câmara de Colatina aprovar essa mudança, vou vetar a lei", anuncia o prefeito Sérgio Meneguelli (PMDB), autor da homenagem a Cazuza em 2006, quando era vereador. Cazuza é um nome agradável, um poeta, deixou um legado", argumenta o prefeito, que diz respeitar o morador falecido.
A Câmara de Colatina tem 15 vereadores. Para aprovar a mudança no nome da rua são necessários oito votos (maioria simples). Será o caso de dizer: Colatina, mostra a sua cara?
ELKE MARAVILHA
O nome em homenagem a Cazuza não é um fato isolado na vida pública do prefeito Sérgio Meneguelli, que gosta de homenagear artistas. Conforme a coluna publicou, ele vai bancar, com seu próprio dinheiro,  um mausoléu no interior do município onde serão depositados os restos mortais da cantora Elke Maravilha, que era sua amiga.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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