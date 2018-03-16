Polêmica em Colatina: vereadora não quer rua com nome de Cazuza

Crédito: Divulgação | Site Cazuza

Polêmica em Colatina: uma vereadora quer mudar o nome da Rua Cazuza, no bairro Fazenda Vitali, para homenagear um morador que morreu recentemente.

Audréya Mota França Bravo (SD), única mulher na Câmara colatinense, apresentou um projeto de lei, que será votado nesta segunda-feira, dando o nome de Wilson Martins da Silva à via no lugar do nome do cantor., que morreu em 1990 Mas tem gente que não está gostando nada dessa proposta.

"Se a Câmara de Colatina aprovar essa mudança, vou vetar a lei", anuncia o prefeito Sérgio Meneguelli (PMDB), autor da homenagem a Cazuza em 2006, quando era vereador. Cazuza é um nome agradável, um poeta, deixou um legado", argumenta o prefeito, que diz respeitar o morador falecido.

A Câmara de Colatina tem 15 vereadores. Para aprovar a mudança no nome da rua são necessários oito votos (maioria simples). Será o caso de dizer: Colatina, mostra a sua cara?

ELKE MARAVILHA