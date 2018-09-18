PM que agrediu adolescente é afastado das ruas

Discussão de trânsito terminou com troca de agressões na Serra Crédito: Reprodução

O sargento da Polícia Militar Isaías Segades de Souza, de 50 anos, que agrediu com um tapa uma adolescente de 14 anos, acaba de ser afastado do policiamento das ruas pelo comando da Polícia Militar. Ele vai trabalhar internamente na corporação, em atividades administrativas.

Antes dessa decisão, o corregedor da PM, coronel Alessandre Juffo, disse que não concordava com a agressão, mas decidiu que o sargento continuaria trabalhando nas ruas enquanto responde ao Procedimento Administrativo- Disciplinar (PAD).

"A OAB/ES, confiante nas autoridades públicas pela exata apuração dos fatos, sem corporativismo e sem protecionismo algum e vê com grande preocupação a manifestação do corregedor da Polícia militar quando, em declaração a imprensa, afirmou ter havido ato infracional por parte da adolescente e dúvida quanto ao excesso praticado pelo Sargento PM", disse nota oficial da OAB assinada por Verônica Bezerra, diretora de Direitos Humanos da OAB-ES, e Homero Mafra, presidente

REVEJA VÍDEO DA CONFUSÃO





O CASO

O PM e uma família se agrediram no canteiro central da Avenida-Norte Sul, na manhã do último domingo, após o carro onde estavam pai e filha colidirem contra o veículo do PM.