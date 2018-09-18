Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • PM que agrediu adolescente é afastado das ruas
Leonel Ximenes

PM que agrediu adolescente é afastado das ruas

Públicado em 

18 set 2018 às 15:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Discussão de trânsito terminou com troca de agressões na Serra Crédito: Reprodução
O sargento da Polícia Militar Isaías Segades de Souza, de 50 anos, que agrediu com um tapa uma adolescente de 14 anos, acaba de ser afastado do policiamento das ruas pelo comando da Polícia Militar. Ele vai trabalhar internamente na corporação, em atividades administrativas. 
Antes dessa decisão, o corregedor da PM, coronel Alessandre Juffo, disse que não concordava com a agressão, mas decidiu que o sargento continuaria trabalhando nas ruas enquanto responde ao Procedimento Administrativo- Disciplinar (PAD).
O afastamento do militar do policiamento de rua foi decidido logo após a OAB-ES divulgar uma nota em que afirma que o sargento desrespeitou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição. A Ordem considerou que pai e filha não cometeram crimes. 
"A OAB/ES, confiante nas autoridades públicas pela exata apuração dos fatos, sem corporativismo e sem protecionismo algum e vê com grande preocupação a manifestação do corregedor da Polícia militar quando, em declaração a imprensa, afirmou ter havido ato infracional por parte da adolescente e dúvida quanto ao excesso praticado pelo Sargento PM", disse nota oficial da OAB assinada por Verônica Bezerra, diretora de Direitos Humanos da OAB-ES, e Homero Mafra, presidente
REVEJA VÍDEO DA CONFUSÃO
 
O CASO
O PM  e uma família se agrediram no canteiro central da Avenida-Norte Sul,  na manhã do último domingo, após o carro onde estavam pai e filha colidirem contra o veículo do PM.
O motorista foi detido, autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal e desacato à autoridade, mas liberado após pagar fiança. A filha dele respondeu por desacato à autoridade e foi reintegrada à família.

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imigrantes são presos nos EUA, mas é a decência que sai algemada
Geórgia Mendonça, Thais Medeiros e Karen Moro
The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória
Imagem de destaque
Tribunal do ES vai interrogar juízes em ação penal por venda de sentença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados