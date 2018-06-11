Pílulas de amor para o Dia dos Namorados: jantar romântico

Resgate o romance: Um jantar, apenas você e seu par! Uma noite juntinhos pra lá de especial com puro romance! E o que não pode faltar? Desconectar-se do mundo e conectar-se com o amor, olho no olho, bate-papo descontraído, sem cobranças, você e ele (a) de corpo e alma, sem máscaras.
Para organizar uma noite especial, decida o que fazer. Primeiramente, pensar em qual prato preparar ou encomendar com lembranças positivas ou escolher o restaurante que agrade aos dois, mas sempre lembrando que deve ser um local que traga boas lembranças ao casal, para não mexer em "baú" de sentimentalismo e estragar tudo. Sendo em casa ou fora, você preparando ou encomendando o jantar, pense em detalhes e invista no visual para proporcionar aquele momento. Deixar a peça íntima no closet e comunicar bem baixinho é um excelente tempero. Para quem está de carreira solo, encontrar pessoas que conectam com seu estilo de vida pode garantir também uma noite de boas risadas...