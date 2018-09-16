PIB do Estado avança mais que o do país

O PIB do Espírito Santo no 2º trimestre será divulgado nesta segunda-feira (17) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Embora o número ainda não seja público, a coluna apurou que o resultado será muito melhor do que o apresentado pelo país no mesmo período (0,2%).
Diferentemente da estagnação nacional, em grande parte causada pela greve dos caminhoneiros, por aqui o crescimento está se mostrando mais sólido.
A expansão do setor varejista e a previsão de aumento da produção agrícola capixaba são alguns dos fatores que contribuíram para o resultado.