Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • PIB do Estado avança mais que o do país
Beatriz Seixas

PIB do Estado avança mais que o do país

Expansão do comércio varejista contribuiu para resultado

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 21:14

Públicado em 

15 set 2018 às 21:14
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Expansão do comércio varejista contribuiu para resultado do PIB capixaba Crédito: Divulgação
O PIB do Espírito Santo no 2º trimestre será divulgado nesta segunda-feira (17) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Embora o número ainda não seja público, a coluna apurou que o resultado será muito melhor do que o apresentado pelo país no mesmo período (0,2%).
Diferentemente da estagnação nacional, em grande parte causada pela greve dos caminhoneiros, por aqui o crescimento está se mostrando mais sólido.
A expansão do setor varejista e a previsão de aumento da produção agrícola capixaba são alguns dos fatores que contribuíram para o resultado. 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

espírito santo Instituto Jones dos Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados