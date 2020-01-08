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  • PH responde a Lula: "Vaidades privadas devem ficar em segundo plano"
Leonel Ximenes

PH responde a Lula: "Vaidades privadas devem ficar em segundo plano"

Ex-governador foi criticado pelo ex-presidente da República por ter se aproximado politicamente do apresentador de TV

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 17:48

Públicado em 

08 jan 2020 às 17:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luciano Huck e Paulo Hartung: cada vez mais próximos e alvos da crítica de Lula Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-governador e economista Paulo Hartung respondeu ao ex-presidente Lula, que criticou PH por ter se aproximado de Luciano Huck. Em entrevista ao site Diário do Centro do Mundo, o petista lamentou que Hartung esteja com a imagem atrelada ao apresentador de TV, que está cotado para ser candidato à Presidência da República em 2022.
“Agradeço o ex-presidente Lula pela lembrança. Fico feliz que ele reconheça o meu preparo, mas a verdade é que vejo a política como uma ação pública, voltada aos interesses da cidadania, na qual as vaidades privadas devem ficar em segundo plano. Para o Brasil mudar, é menos eu e mais nós”, disse o ex-governador à coluna.

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Nos meios políticos, especula-se que o ex-governador do Espírito Santo, que atualmente está sem partido e atuando como executivo em São Paulo, pode compor uma chapa com Luciano Huck como candidato a vice-presidente da República.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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