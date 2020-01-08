PH responde a Lula: "Vaidades privadas devem ficar em segundo plano"

Luciano Huck e Paulo Hartung: cada vez mais próximos e alvos da crítica de Lula Crédito: Carlos Alberto Silva

O ex-governador e economista Paulo Hartung respondeu ao ex-presidente Lula, que criticou PH por ter se aproximado de Luciano Huck. Em entrevista ao site Diário do Centro do Mundo, o petista lamentou que Hartung esteja com a imagem atrelada ao apresentador de TV, que está cotado para ser candidato à Presidência da República em 2022.

“Agradeço o ex-presidente Lula pela lembrança. Fico feliz que ele reconheça o meu preparo, mas a verdade é que vejo a política como uma ação pública, voltada aos interesses da cidadania, na qual as vaidades privadas devem ficar em segundo plano. Para o Brasil mudar, é menos eu e mais nós”, disse o ex-governador à coluna.