Rádio preferida do público prepara novidades para o verão

Gege Gomes está sempre em sintonia com os ouvintes por meio de programas animados Crédito: Rádio Litoral/Divulgação

Seja no caminho do trabalho com o som do carro ligado no trânsito, seja arrumando a casa em um sábado, uma boa trilha sonora é sempre uma ótima pedida para animar qualquer programação. A rádio realmente pode invadir esses momentos e se tornar parte da família. Ainda mais, quando essa playlist envolve programas de qualidade, que prezam pelo relacionamento com ouvintes e locutores a fim de se aproximar de quem está do outro lado.

Afinal, para muitas pessoas a rádio é uma companheira fiel e diária que domina boa parte da rotina, não apenas com canções que são sucesso nas paradas, mas também com os locutores que se tornam amigos mesmo que de forma indireta. Manter essa proximidade com os ouvintes é a missão da Rádio Litoral (101,1 FM) que, apesar de estar em terras cachoeirenses há apenas cinco anos, já se tornou a “queridinha do público”, segundo o produtor executivo, Marcio Simonatto, por estar sempre ativa e presente na memória popular.

E quem diz isso é exatamente o público capixaba, já que a Rádio Litoral foi a mais lembrada do segmento no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).

“O capixaba faz a Rádio Litoral. Os ouvintes têm esse sentimento de pertencimento porque eles realmente fazem parte da nossa história. Então, desenvolvemos cada detalhe pensando em quem está nos ouvindo do outro lado, já que eles são a razão do nosso trabalho”, afirma Marcio Simonatto.

Marcio Simonatto e Pedro Dessaune se conectam com o público em uma agenda especial e músicas que estão na boca do povo Crédito: Rádio Litoral/Divulgação

A história do produtor com a rádio começou, inclusive, com a chegada da Litoral em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Simonatto conta que iniciou a carreira como locutor de externa, depois se tornou assistente de marketing, até atuar na função que ocupa hoje, de produtor executivo.

A relação de proximidade com os ouvintes também é observada pelos outros locutores que atuam na rádio, Pedro Dessaune, Tierry Mendonça e Gege Gomes.

Por meio de programas animados, músicas que estão na boca do povo e uma agenda especial feita de acordo com o gosto do público, a Litoral tem buscado se consolidar ainda mais no mercado do Sul capixaba e, por isso, já planeja novidades para os próximos meses.

Projetos para 2023 e 2024

De acordo com o produtor executivo, novos projetos, como datas comemorativas e eventos de final de ano, devem agitar a programação de 2023 da Litoral. Mas não para por aí. Eventos de final de ano e uma agenda especial para o verão, a mais animada estação, também estão sendo pensados para o final deste ano e início de 2024 em Cachoeiro de Itapemirim.

Tierry Mendonça faz parte do time de locutores da Litoral, que já prepara novidades para o verão Crédito: Rádio Litoral/Divulgação

“Cada detalhe é pensando no ouvinte. Na programação musical, na interação dos locutores, nas promoções. Sempre pensamos em quem está nos ouvindo. Por isso, a rádio sempre se pergunta: o que ele deseja ouvir e saber? O que ele espera da Litoral? Gosto de dizer que nós também somos ouvintes dos nossos ouvintes, então sempre estamos buscando o feedback do público da rádio”, destaca Simonatto.

As expectativas, portanto, são as melhores possíveis, uma vez que a Litoral tem buscado aumentar a relevância tanto para o público quanto para a região.