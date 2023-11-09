Pesquisa aponta as marcas preferidas de Cachoeiro

Com 80 segmentos avaliados, a pesquisa revelou alguns novos protagonistas Crédito: Banco de dados

Medir a relevância de uma marca é descobrir o impacto que ela exerce na mente e no coração do público. Por meio de uma boa atuação no mercado, produtos e serviços de qualidade e um trabalho de marketing forte, um negócio se torna indispensável à sociedade.

Em Cachoeiro de Itapemirim, essa conexão especial entre marcas e consumidores foi novamente celebrada através da pesquisa anual do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE), com o tema "No tempo do seu reconhecimento".

A pesquisa, realizada pela Futura Inteligência, entrevistou 800 moradores do município com idades a partir de 16 anos, entre os dias 2 e 4 de maio, buscando identificar as marcas mais lembradas da cidade.

Com 80 segmentos avaliados, a pesquisa revelou alguns novos protagonistas, como barbearias, casas de carne, cooperativas de transporte, hospitais veterinários, lojas de salgados e sorveterias e açaiterias, categorias inéditas nesta edição do PGE Cachoeiro.

Para o presidente do Instituto Futura Inteligência, José Luiz Orrico, a pesquisa confirma, mais uma vez, a lealdade do cachoeirense às marcas, visto que os empreendimentos tradicionais se mantiveram no topo do ranking.

“Após 22 anos, podemos dizer que a maior parte das marcas se mantém consistente na lembrança dos cachoeirenses. Houve algumas trocas de vencedores, em alguns segmentos, entretanto essas trocas não ocorreram em nenhum segmento em que as marcas estivessem consolidadas”, destaca.

A pesquisa não apenas reconhece as marcas mais lembradas, mas também oferece aos empreendedores locais uma oportunidade valiosa para alinhar estratégias e fortalecer a imagem de seus negócios.

“A entrega da pesquisa do PGE Cachoeiro fornece uma visão valiosa da percepção do consumidor e desempenha um papel crucial na construção e no sucesso de uma marca. Ela oportuniza decisões mais fundamentadas para fortalecer a presença e a relevância da marca no mercado”, avalia Orrico.