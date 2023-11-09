Noite de festa para as empresas que constroem o futuro no Sul do ES

Prêmio Gazeta Enpresarial premia as marcas mais lembradas pelos cachoeirenses Crédito: Walace Hull

Com o tema “No tempo do seu reconhecimento”, a 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) foi celebrada em uma festa que não só reconheceu as marcas mais lembradas da região, como também mostrou as empresas que estão construindo o futuro em Cachoeiro de Itapemirim.

Bruno Passoni, diretor da Rede Gazeta Sul, ressalta que a festa é um momento de consagração por toda a dedicação do empresariado da região que, com o prêmio, tem mais um instrumento para orientar a condução dos negócios.

“Esse projeto direciona o empresário em todo o planejamento que precisa seguir porque ele entende como sua marca está posicionada e isso é muito importante”, frisa.

Organizadora do evento e analista de marketing da Regional Sul da Rede Gazeta, Mila Segovia valoriza os atributos das campeãs do PGE.

“São empresas que estão sempre buscando inovar, se destacar de alguma forma para se manter na lembrança das pessoas. Essa festa é uma coroação desse esforço.”

Apresentado pelos jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula, o evento reuniu mais de 400 pessoas no cerimonial Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim, no início de setembro.

Para Tales Machado, presidente do Sicoob Credirochas e um dos apoiadores do prêmio, saber que as empresas foram lembradas pelos seus clientes mostra que realmente realizam um trabalho diferente, inovador e por isso estão sendo premiadas.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, também é um entusiasta da premiação. “O evento mostra que a cidade tem empresas importantes, que geram emprego, geram renda e que cada vez mais fortalecem suas marcas”, destaca.

Premiadas

Entre as premiadas da noite, a Unimed conquistou o primeiro lugar nos segmentos “Plano de Saúde” e “Clínica de Medicina do Trabalho”. O diretor-presidente da Unimed-Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, comemorou o reconhecimento.

“A nossa razão de ser é prestar serviços de qualidade em saúde. Então, ser reconhecido todos os anos é uma enorme satisfação”, celebra.

Elizeu Crisostomo, presidente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, também vibra pela primeira colocação na categoria “Hospital”.

“Quando nós sabemos que a sociedade tem se lembrado de nós como um hospital que tem trazido soluções de saúde, isso é muito importante, porque essa é a nossa missão.”

No segmento “Empresa Privada Prestadora de Serviço Público”, o topo do ranking foi alcançado pela BRK, que completa 25 anos de concessão em Cachoeiro.

“É motivo de muita alegria ser mais um ano lembrado pela população. Com certeza, seguimos nos próximos anos buscando o que há de melhor no saneamento de Cachoeiro”, enfatiza o diretor da empresa, Marcos Mendanha.

Para Júnior Corrêa, gerente financeiro da Cofril, primeiro lugar na categoria “Linguiça, Presunto e Outros Embutidos”, o reconhecimento recebido no PGE se deve à boa procedência do que é produzido pela empresa. “Se não for um produto com qualidade, as pessoas não lembram. Então, ter esse reconhecimento é muito importante.”

Homenagem

Além da entrega dos troféus aos ganhadores, um dos destaques da noite foi a homenagem à cooperativa de laticínios Selita, que está completando 85 anos de história. A homenagem foi entregue pelo diretor Bruno Passoni, ressaltando a presença marcante da empresa na comunidade cachoeirense.

A noite de celebração ainda foi animada pelo show da banda de rock Biquini Cavadão, que agitou o público com grandes sucessos da carreira, além das apresentações da DJ Manux, e do cantor João Cipriano.