Loja amplia espaço e investe em diversidade de produtos

Binow Construção e Acabamentos oferece materiais que aliam qualidade, variedade e bom preço. Crédito: Crédito: Divulgação/Binow Construção e Acabamentos

Quando se pensa em casa própria, transformá-la em um lar acolhedor é sempre um objetivo. Quem não quer deixar a residência com o seu jeitinho? Para isso, é fundamental optar por um estabelecimento que ofereça materiais que aliem qualidade, variedade e bom preço.

Com 30 anos de existência, a Binow Construção e Acabamentos é referência em materiais para construção e reforma em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e está sempre em busca da satisfação do cliente.

“Somos uma loja ampla, que oferece o maior estoque de pisos e revestimentos da região. Investimos constantemente em inovação, sem abrir mão da tradição, do bom atendimento e de produtos de qualidade. Temos produtos de vários nichos com os melhores preços, sempre abrindo espaço para uma boa negociação”, afirma a sócia proprietária da empresa, Simone Binow.

Binow Construção e Acabamentos tem 30 anos de trajetória e é referência em materiais para construção e reforma em Colatina. Crédito: Crédito: Divulgação/Binow Construção e Acabamentos

O estabelecimento, que contava com 600 metros quadrados, passou para 1.260m², e oferece uma enorme variedade de revestimentos de marcas reconhecidas no mercado, como Biancogres, Eliane, Damme, Eucafloor, Tramontina, Tigre, Deca, Docol, Sigma, entre outras.