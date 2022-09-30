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PUBLIEDITORIAL

Loja amplia espaço e investe em diversidade de produtos

Referência em materiais para construção e reforma em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Binow Construção e Acabamentos alia qualidade, variedade e bom preço.

Publicado em 

30 set 2022 às 16:51

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 16:51

Binow Construção e Acabamentos oferece materiais que aliam qualidade, variedade e bom preço.
Binow Construção e Acabamentos oferece materiais que aliam qualidade, variedade e bom preço. Crédito: Crédito: Divulgação/Binow Construção e Acabamentos
Quando se pensa em casa própria, transformá-la em um lar acolhedor é sempre um objetivo. Quem não quer deixar a residência com o seu jeitinho? Para isso, é fundamental optar por um estabelecimento que ofereça materiais que aliem qualidade, variedade e bom preço.
Com 30 anos de existência, a Binow Construção e Acabamentos é referência em materiais para construção e reforma em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e está sempre em busca da satisfação do cliente.
“Somos uma loja ampla, que oferece o maior estoque de pisos e revestimentos da região. Investimos constantemente em inovação, sem abrir mão da tradição, do bom atendimento e de produtos de qualidade. Temos produtos de vários nichos com os melhores preços, sempre abrindo espaço para uma boa negociação”, afirma a sócia proprietária da empresa, Simone Binow.
Binow Construção e Acabamentos tem 30 anos de trajetória e é referência em materiais para construção e reforma em Colatina.
Binow Construção e Acabamentos tem 30 anos de trajetória e é referência em materiais para construção e reforma em Colatina. Crédito: Crédito: Divulgação/Binow Construção e Acabamentos
O estabelecimento, que contava com 600 metros quadrados, passou para 1.260m², e oferece uma enorme variedade de revestimentos de marcas reconhecidas no mercado, como Biancogres, Eliane, Damme, Eucafloor, Tramontina, Tigre, Deca, Docol, Sigma, entre outras.
“O acabamento é uma das partes mais valorizadas de qualquer construção, e a Binow oferece pisos, revestimentos, louças e metais, tintas, entre outros produtos. Mas também contamos com a parte hidráulica completa, iluminação e setor de presentes e utilidades domésticas, como eletroportáteis, ferramentas elétricas e manuais, enfim, uma boa diversidade. Sempre com lançamentos e produtos com pronta-entrega, o que proporciona mais rapidez”, enfatiza Simone.

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