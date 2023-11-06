Hospital do Sul do ES vai construir complexo materno-infantil

A instituição é a mais lembrada do segmento “Maternidade” do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Hifa/Divulgação

O primeiro contato com o mundo acontece durante o nascimento. O cuidado, a atenção e bons profissionais em ação se tornam essenciais para que essa fase da vida comece de uma maneira segura e humanizada. Esse é o propósito do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), que, por meio dos serviços de qualidade e de uma equipe preparada, consegue transformar e marcar a vida de mães e filhos.

A instituição é a mais lembrada do segmento “Maternidade” do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim.

O atendimento humanizado é a nossa principal especialidade. Contamos com profissionais preparados para casos de urgência e emergência, além dos demais serviços que a rede oferece. O resultado de todo nosso esforço e dedicação é visto quando somos lembrados em premiações como esta”, destaca a coordenadora da maternidade, Rosely Freixo.

As unidades do grupo, como a do Sumaré, Hifa Aquidaban, Instituto da Criança, Hifa Saúde Ocupacional e Hifa Guarapari, seguirão com suas atividades Crédito: Hifa/Divulgação

É pensando em garantir mais assistência para mulheres e bebês que o hospital vai ampliar seus serviços. A criação do Complexo Hifa está prevista para os próximos três anos e vai contar com um novo prédio no bairro Aquidaban, para atender a mulher em toda fase da sua vida e ampliar ainda mais serviços complexos em pediatria.

A equipe também será ampliada e o atendimento irá se estender para novas especialidades como gastroenterologia, oncologia pediátrica, cardiopediatria clínica, neurologia clínica, psiquiatria, entre outras.

Cachoeiro de Itapemirim conta há mais de 50 anos com os serviços do Hifa, trajetória que começou como um trabalho voluntário Crédito: Hifa/Divulgação

“Há dois anos, em virtude da pandemia, nós realizamos cerca de 280 partos. Esse número cresceu para 380 partos e, com o novo complexo, nossa expectativa é atender mais pessoas e continuar sendo referência no atendimento de qualidade e humanizado”, explica o superintendente do Hifa, Jailton Alves Pedroso.

As unidades do grupo, como a do Sumaré, Hifa Aquidaban, Instituto da Criança, Hifa Saúde Ocupacional e Hifa Guarapari, seguirão com suas atividades.