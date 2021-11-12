Empresa faz a festa e aposta no mix inovação e conexão com público

A Mix Doces e Festas encontrou seu diferencial criando formas de trabalho e alternativas para se manter conectada com os clientes Crédito: Mix Doces e Festas/Divulgação

Há mais de sete anos no mercado, a Mix Doces e Festas teve que se reinventar neste período de isolamento social. Diversos eventos presenciais acabaram sendo cancelados como medida de prevenção à pandemia de Covid-19. Os primeiros obstáculos que se impuseram serviram para impulsionar a busca constante por inovação já existente na empresa e levou à procura de alternativas diante de um cenário tão incerto e desafiador.

A Mix encontrou seu diferencial criando formas de trabalho e alternativas para se manter conectada com os clientes, das lojas físicas às entregas feitas através de pedidos on-line. A inovação da empresa se traduziu em reconhecimento do público, fazendo a loja alcançar o primeiro lugar na categoria “Loja de Artigos para Festas” no 19º Prêmio Gazeta Empresarial Linhares.

A busca por inovação foi impulsionada na pandemia, mas já é algo constante e presente na empresa, o que a faz se diferenciar no mercado, como destaca a presidente da Mix Doces e Festas, Lilian Von Dollinger. “Temos uma enorme preocupação em inovar sempre e estar antenados em trazer as melhores tendências do mercado, buscando ser o um canal facilitador”.

Com inovação e conexão com os clientes, a Mix se consolida no mercado com uma gama ampla de produtos para festas, desde a decoração até lembrancinhas e doces, passando também por itens para empreendedores, como embalagens variadas de diversos tamanhos.

Os diferenciais da marca, segundo Lilian, são, justamente, a excelência e a variedade de produtos. “Acreditamos que o reconhecimento do público seja devido ao grande esforço que fizemos em encantar nosso cliente e gerar uma excelente experiência a eles.”