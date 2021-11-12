Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • PGE
  • Empresa faz a festa e aposta no mix inovação e conexão com público
Conteúdo de Marca

Empresa faz a festa e aposta no mix inovação e conexão com público

Com as restrições para os eventos presenciais, Mix Doces e Festas investiu em sistema de pedidos on-line para manter e impulsionar entregas

Publicado em 

12 nov 2021 às 15:48

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:48

Mix Doces e Festas
A Mix Doces e Festas encontrou seu diferencial criando formas de trabalho e alternativas para se manter conectada com os clientes Crédito: Mix Doces e Festas/Divulgação
Há mais de sete anos no mercado, a Mix Doces e Festas teve que se reinventar neste período de isolamento social. Diversos eventos presenciais acabaram sendo cancelados como medida de prevenção à pandemia de Covid-19. Os primeiros obstáculos que se impuseram serviram para impulsionar a busca constante por inovação já existente na empresa e levou à procura de alternativas diante de um cenário tão incerto e desafiador.
A Mix encontrou seu diferencial criando formas de trabalho e alternativas para se manter conectada com os clientes, das lojas físicas às entregas feitas através de pedidos on-line. A inovação da empresa se traduziu em reconhecimento do público, fazendo a loja alcançar o primeiro lugar na categoria “Loja de Artigos para Festas” no 19º Prêmio Gazeta Empresarial Linhares.
A busca por inovação foi impulsionada na pandemia, mas já é algo constante e presente na empresa, o que a faz se diferenciar no mercado, como destaca a presidente da Mix Doces e Festas, Lilian Von Dollinger. “Temos uma enorme preocupação em inovar sempre e estar antenados em trazer as melhores tendências do mercado, buscando ser o um canal facilitador”.
Com inovação e conexão com os clientes, a Mix se consolida no mercado com uma gama ampla de produtos para festas, desde a decoração até lembrancinhas e doces, passando também por itens para empreendedores, como embalagens variadas de diversos tamanhos.
Os diferenciais da marca, segundo Lilian, são, justamente, a excelência e a variedade de produtos. “Acreditamos que o reconhecimento do público seja devido ao grande esforço que fizemos em encantar nosso cliente e gerar uma excelente experiência a eles.”
Para o futuro, expansão é a palavra. A presidente da empresa afirma que trabalha com um projeto de crescimento regional, analisando a possibilidade de criação de franquias. Com isso, novas filiais podem surgir em breve, fazendo a festa de cada vez mais consumidores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

pge Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados