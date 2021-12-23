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18° Prêmio Gazeta Empresarial Colatina

Confira os melhores momentos do 18° Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2021

Neste ano, o evento foi retomado presencialmente para premiar marcas mais lembradas e que se sobressaíram diante da crise imposta pela pandemia.

Publicado em 

23 dez 2021 às 14:36

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 14:36

Evento de premiação do PGE Colatina foi realizado de forma presencial, com apresentação de Diego Araújo e Luanna
Evento de premiação do PGE Colatina foi realizado de forma presencial, com apresentação de Diego Araújo e Luanna Esteves. Crédito: Feeling Fotografia
Considerando uma referência para todos os colatinenses, e não apenas entre os segmentos envolvidos, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina é um dos eventos mais importantes do ano na região. Suas pesquisas movimentam a economia do município, servem de parâmetro para marcas avaliarem se estão no caminho certo e apontam o que ainda pode ser feito para destacar cada negócio no seu nicho de mercado
Realizado desde 2001, o evento chegou à sua 18° edição num momento singular. Por conta da pandemia, a festa de maioridade teve formato diferenciado para atender as importantes e necessárias exigências sanitárias. A cerimônia foi realizada no dia 19 de novembro, na Arena North Star, cercada de todos os cuidados com distanciamento, uso de máscara e higienização.
"Ninguém tem dúvidas de que os negócios e atividades produtivas tem passado, continuamente, por transformações. Mas os anos de 2020 e 2021 foram totalmente atípicos e exigiram ainda mais das empresas e dos seus gestores, principalmente, no que se refere à inovação e à adaptabilidade."
Maria Helena Vargas - Diretora Regional Norte Noroeste
Está é a avaliação da diretora regional da Rede Gazeta em Colatina, Maria Helena Vargas. Segundo ela, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) chega para reconhecer o esforço das marcas e empresas que tem conseguido se sobressair diante de todos esses desafios.

“A ideia é valorizar ainda mais os empreendedores, gestores e profissionais que tiveram que se reinventar em tempo recorde e superar incertezas diárias”

Segundo a Gerente Comercial Regional Noroeste, Maria Elena Lani Marotto, o retorno do evento presencial atendeu a uma demanda do próprio mercado local. Com o avanço da vacinação, os empresários estão mais confiantes.
"Já percebemos uma maior movimentação do mercado e a retomada de projetos que estavam estacionados no decorrer do último ano. Por isso, a nossa expectativa era levar aos empresários colatinenses um evento de alto nível, diferente, inovador, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS)"
Maria Elena Lani Marotto - Gerente Comercial Regional Noroeste
Maria Elena pontuou que ter um diferencial em meio a um mercado cada vez mais disputado é uma tarefa árdua que exigia um evento de excelência à altura. Por isso. Foi um momento de celebrar essa conquista, após meses tão difíceis e incertos.
“O Prêmio reconhece os vencedores, mas também é uma forma de estimular os outros participantes a seguirem firmes nos seus propósitos e não estacionarem diante das adversidades”, comentou.

CONFIRA A LISTA DE GANHADORES

Arquivos & Anexos

Lista de Ganhadores PGE Colatina 2021

Confira os premiados do Prêmio Gazeta Empresarial Rede Gazeta - Colatina 2021
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Cartão de Todos

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2021
Cartão de Todos Crédito: Feeling Fotografia

Frisa

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2021
Frisa Crédito: Feeling Fotografia

Lab Maia

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina
B Crédito: Feeling Fotografia

Lavagnoli

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2021
Lavagnoli Crédito: Felling Fotografia

OBA Superatacado

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina
OBA Superatacado Crédito: Feeling Fotografia

Santa Maria

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2021
Santa Maria Crédito: Feeling Fotografia

Unesc

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2021
Unesc Crédito: Feeling Fotografia

Unimed

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2021
Unimed Crédito: Feeling Fotografia

Show Família Lima

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