Confira os melhores momentos do 18° Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2021

Considerando uma referência para todos os colatinenses, e não apenas entre os segmentos envolvidos, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina é um dos eventos mais importantes do ano na região. Suas pesquisas movimentam a economia do município, servem de parâmetro para marcas avaliarem se estão no caminho certo e apontam o que ainda pode ser feito para destacar cada negócio no seu nicho de mercado
Realizado desde 2001, o evento chegou à sua 18° edição num momento singular. Por conta da pandemia, a festa de maioridade teve formato diferenciado para atender as importantes e necessárias exigências sanitárias. A cerimônia foi realizada no dia 19 de novembro, na Arena North Star, cercada de todos os cuidados com distanciamento, uso de máscara e higienização.
"Ninguém tem dúvidas de que os negócios e atividades produtivas tem passado, continuamente, por transformações. Mas os anos de 2020 e 2021 foram totalmente atípicos e exigiram ainda mais das empresas e dos seus gestores, principalmente, no que se refere à inovação e à adaptabilidade."
Está é a avaliação da diretora regional da Rede Gazeta em Colatina, Maria Helena Vargas. Segundo ela, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) chega para reconhecer o esforço das marcas e empresas que tem conseguido se sobressair diante de todos esses desafios.
“A ideia é valorizar ainda mais os empreendedores, gestores e profissionais que tiveram que se reinventar em tempo recorde e superar incertezas diárias”
Segundo a Gerente Comercial Regional Noroeste, Maria Elena Lani Marotto, o retorno do evento presencial atendeu a uma demanda do próprio mercado local. Com o avanço da vacinação, os empresários estão mais confiantes.
"Já percebemos uma maior movimentação do mercado e a retomada de projetos que estavam estacionados no decorrer do último ano. Por isso, a nossa expectativa era levar aos empresários colatinenses um evento de alto nível, diferente, inovador, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS)"
Maria Elena pontuou que ter um diferencial em meio a um mercado cada vez mais disputado é uma tarefa árdua que exigia um evento de excelência à altura. Por isso. Foi um momento de celebrar essa conquista, após meses tão difíceis e incertos.
“O Prêmio reconhece os vencedores, mas também é uma forma de estimular os outros participantes a seguirem firmes nos seus propósitos e não estacionarem diante das adversidades”, comentou.
CONFIRA A LISTA DE GANHADORES
Arquivos & Anexos
Lista de Ganhadores PGE Colatina 2021
Confira os premiados do Prêmio Gazeta Empresarial Rede Gazeta - Colatina 2021
Tamanho do arquivo: 2mb