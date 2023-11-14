Centro Universitário do Sul do ES lança cursos a distância

O Centro Universitário São Camilo tem mais de 40 laboratórios que possibilitam aulas dinâmicas e práticas de estágio Crédito: Centro Universitário São Camilo/Divulgação

Para oferecer novas opções aos estudantes, conforme as demandas do mercado, o Centro Universitário São Camilo lançou cursos na modalidade Ensino a Distância (EaD), de graduação e pós, no polo de Cachoeiro de Itapemirim.

As turmas foram abertas neste ano e há oferta em diversas áreas, tais como Gestão de RH, Gestão Hospitalar, Marketing, Gestão Comercial, Administração e Pedagogia.

O EaD é uma oportunidade de os interessados fazerem o ensino superior, com flexibilidade de horários e maior autonomia do estudante, que muitas vezes já está até trabalhando e precisa ter mais liberdade para conciliar aulas e emprego.

Os profissionais que atuam no EaD da São Camilo têm a mesma formação daqueles que dão aulas nos cursos presenciais.

Por sua tradição, o centro universitário segue presente na lembrança do público desde a primeira edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim. Este ano recebe, pela 22ª vez consecutiva, o primeiro lugar em “Instituição de Ensino Superior Particular”.

Selo de qualidade

Também recebeu, recentemente, o selo OAB-ES de qualidade, em agradecimento à contribuição do curso de Direito para a sociedade capixaba e se tornou a única instituição de ensino do Sul do Estado contemplada com a honraria e uma das três instituições, entre mais de 40, que receberam o reconhecimento.

“Orgulho de trabalhar em uma instituição que não mede esforços para garantir um ensino de qualidade, com uma estrutura moderna, uma biblioteca atualizada e um núcleo de prática jurídica atuante. Orgulho dos professores que se empenham para uma capacitação teórico-prática e dos nossos alunos que confiam no nosso trabalho”, valoriza a professora Aline Giuri, coordenadora do curso de Direito.

Atenta às tendências, às demandas do mercado capixaba e onde há alto nível de empregabilidade, a São Camilo é um centro universitário completo, com mais de 40 laboratórios que possibilitam aulas dinâmicas e práticas de estágio, ambientes inovadores, diversas atividades extracurriculares e espaços de pesquisa.

Relacionamento com a comunidade

Mantendo a missão de promover o desenvolvimento do ser humano por meio da saúde, educação e socialização, segundo os valores camilianos, a São Camilo dispõe, desde agosto de 2017, do Centro de Promoção Social e Saúde São João de Deus (Cepross), que oferece atendimento gratuito e individualizado nas especialidades de Nutrição, Fisioterapia, Direito e Psicologia para toda a comunidade da região Sul do Estado.

O intuito do programa é orientar sobre a garantia dos direitos humanos e a importância da promoção da saúde, do processo de reabilitação e da assistência social. Isso tudo é possível por meio de ações educativas que discutem o crescimento pessoal e acadêmico para se aproximar da comunidade.

História e tradição

O reitor da instituição, padre Anísio Baldessin, defende que a educação de qualidade contribui para o desenvolvimento cultural, econômico, político e social Crédito: Centro Universitário São Camilo/Divulgação

Prezando pela empatia, pela sustentabilidade, pelo respeito e pela ética, o Centro Universitário São Camilo está presente no cotidiano da sociedade capixaba há 34 anos, com milhares de profissionais formados, atuantes e valorizados no mercado.

O reitor da instituição, padre Anísio Baldessin, sinaliza que o centro universitário sempre prioriza a educação de qualidade e procura contribuir para o desenvolvimento cultural, econômico, político e social, com base no carisma camiliano.