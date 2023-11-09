Cachoeiro: em 25 anos, saneamento transforma vida da população

Hoje, o município possui 18 milhões de litros de água de capacidade de reserva para consumo Crédito: BRK/Divulgação

Diretamente relacionados à qualidade de vida e do meio ambiente, os serviços de saneamento básico podem transformar realidades. O trabalho e os investimentos realizados, em mais de duas décadas, pela BRK em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, ajudaram a recuperar algumas espécies da fauna nativa e posicionaram o município como uma das principais referências no país quando o assunto são serviços de água e esgoto.

Isso porque, segundo o diretor da empresa, Marcos Mendanha, o município foi um dos primeiros a conceder os serviços à iniciativa privada, por meio de um contrato de concessão. De lá para cá, foram construídas, modernizadas e estão em operação 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), além de mais de 260 quilômetros de redes coletoras, coletores-tronco e interceptores.

Esses investimentos contínuos e programados possibilitaram a expansão da cobertura de tratamento de esgoto em Cachoeiro de 5% para 98%. Hoje, o município possui 18 milhões de litros de água de capacidade de reserva para consumo, volume que garante segurança para evitar desabastecimentos em períodos de estiagem.

Projetos para o futuro

A atuação da empresa tem como foco manter a excelência dos seus serviços, investindo em tecnologia, inovação e pessoas. “Cachoeiro, inclusive, já alcançou a universalização desses serviços na área urbana, conforme prevê o contrato de concessão. A concessionária mantém um plano anual de investimentos para modernização e ampliação, e está à disposição do município para discutir uma maior abrangência do contrato, levando os benefícios do saneamento básico a mais cachoeirenses”, afirma Mendanha.

Segundo o diretor da empresa, Marcos Mendanha, o município foi um dos primeiros a conceder os serviços à iniciativa privada, por meio de um contrato de concessão. Crédito: BRK/Divulgação

Ainda para este ano, será concluída a construção de 1.750 metros de nova rede de água na rodovia Gumercindo Moura Nunes (ES 164), que liga Cachoeiro a Vargem Alta. As obras irão substituir a rede atual e melhorar a eficiência na distribuição de água para cinco localidades no município: Soturno, Santa Rosa, Monte Líbano, Cobiça e Gironda.

“Como uma das maiores empresas privadas de saneamento do Brasil, a BRK busca por meio do saneamento, de forma contínua e planejada, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.”

Um resultado disso é se tornar a marca mais lembrada do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) na categoria “Empresa Privada Prestadora de Serviço Público”. Mendanha pontua que esse reconhecimento é fruto de um trabalho que trouxe mais bem-estar para quem mora no município.

Dentre os impactos positivos, o diretor cita a mudança do Rio Itapemirim e dos córregos que cortam o município e habitam mais de 20 espécies da fauna nativa. Ou seja, mais do que apenas transformar a realidade dos moradores, os investimentos no tratamento de água e esgoto também são aliados na preservação do meio ambiente, um dos compromissos da responsabilidade ambiental da empresa.

Projetos ambientais

A atuação estratégica da BRK leva em consideração as diretrizes de ESG (do inglês ambiental, social e governança), que promove a cultura do saneamento e desenvolvimento sustentável por meio de programas como o Cuidar Mais, Portas Abertas 360º e Sementes, este último em conjunto com a Flona de Pacotuba.

O trabalho e os investimentos realizados pela BRK em Cachoeiro de Itapemirim, ajudaram a recuperar algumas espécies da fauna nativa Crédito: BRK/Divulgação

Essa parceria criou e mantém um banco de oferta de sementes florestais de espécies nativas visando à recuperação de áreas degradadas na região Sul. Por meio do Sementes, foram identificadas e marcadas 450 árvores matrizes de diversas espécies, e restaurados e enriquecidos mais de 20 hectares, desde o início das atividades, em 2015.