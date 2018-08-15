Petrobras vai aumentar produção de petróleo no Estado

A Petrobras iniciou a perfuração de um poço no campo de Baleia Azul, no Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado, e prevê que até o primeiro semestre de 2019 ele entre em operação e agregue R$ 8 mil barris por dia à produção na região, que é feita a partir do FPSO Cidade de Anchieta. Atualmente, a produção diária nesse campo é de 35 mil barris de óleo equivalente (boe=petróleo +gás), segundo dados da ANP.