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Beatriz Seixas

Petrobras vai aumentar produção de petróleo no Estado

Estatal está perfurando poço no Litoral Sul capixaba

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 22:09

Públicado em 

14 ago 2018 às 22:09
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Plataforma FPSO Cidade de Anchieta, no campo de Baleia Azul Crédito: Divulgação/Petrobras
A Petrobras iniciou a perfuração de um poço no campo de Baleia Azul, no Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado, e prevê que até o primeiro semestre de 2019 ele entre em operação e agregue R$ 8 mil barris por dia à produção na região, que é feita a partir do FPSO Cidade de Anchieta. Atualmente, a produção diária nesse campo é de 35 mil barris de óleo equivalente (boe=petróleo +gás), segundo dados da ANP.
O gerente-geral da Petrobras no Espírito Santo (UO-ES), Ricardo Morais, explicou que está sendo testada uma nova tecnologia na perfuração do poço BAZ-09, chamada de multifraturamento, e que de acordo com os resultados, ela pode representar um grande avanço para as atividades no pré-sal.
 
Esse poço é importante porque ele pode trazer um conhecimento diferenciado no pré-sal. Afinal, em alguns lugares o reservatório do pré-sal é muito compactado, e se essa tecnologia funcionar, ela pode abrir uma nova fronteira e pode contribuir para uma forma diferente de produzirmos em algumas áreas que hoje não estão em produção
Ricardo Morais, gerente-geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Petrobras no Espírito Santo (UO-ES),
 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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