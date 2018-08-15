Petrobras vai aumentar produção de petróleo no Estado

A Petrobras iniciou a perfuração de um poço no campo de Baleia Azul, no Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado, e prevê que até o primeiro semestre de 2019 ele entre em operação e agregue R$ 8 mil barris por dia à produção na região, que é feita a partir do FPSO Cidade de Anchieta. Atualmente, a produção diária nesse campo é de 35 mil barris de óleo equivalente (boe=petróleo +gás), segundo dados da ANP.
O gerente-geral da Petrobras no Espírito Santo (UO-ES), Ricardo Morais, explicou que está sendo testada uma nova tecnologia na perfuração do poço BAZ-09, chamada de multifraturamento, e que de acordo com os resultados, ela pode representar um grande avanço para as atividades no pré-sal.
Esse poço é importante porque ele pode trazer um conhecimento diferenciado no pré-sal. Afinal, em alguns lugares o reservatório do pré-sal é muito compactado, e se essa tecnologia funcionar, ela pode abrir uma nova fronteira e pode contribuir para uma forma diferente de produzirmos em algumas áreas que hoje não estão em produção