Petrobras planeja perfurar novo poço na bacia do ES

Luísa Torre (interina)

A Petrobras planeja intensificar suas ações de exploração de petróleo e gás no litoral Norte do Estado com a perfuração de mais um poço no bloco ES-M-669. Na área, a estatal atua em parceria com a norueguesa Equinor, antiga Statoil, e a francesa Total. A varredura da área adquirida na 11ª rodada, em 2013, tem objetivo de identificar seu real potencial de produção.

Investimento reativado

A perfuração ainda depende da análise dos resultados do poço Cachorro Quente, a sudoeste da área, cuja perfuração terminou recentemente. A Petrobras não vinha fazendo investimentos necessários nessa área há alguns anos. Abrir um novo poço de exploração dá um sinal de que investimentos na bacia estão sendo reativados.

Filé com osso

Fonte do governo do Estado confidenciou nesta terça que o próprio governo federal admite que não privatizaria o Aeroporto de Vitória sem Macaé, já que é um terminal novo e superavitário. A ideia foi vender “o filé mignon com o osso”, disse a fonte.

Homenagem ou ofensa?

Na TV Globo, Luiz Roberto narrou a partida entre Colômbia e Inglaterra. Quando o lateral esquerdo colombiano chutou a bola lá nas nuvens, ele disparou: “Chutou lá em Guarapari, no Espírito Santo”. Que é isso?!?!

Hermanos amigos

O jornal argentino Ole criou uma enquete em seu site questionando: depois da eliminação, por quem torcer? Na segunda, o Brasil ganhava por 77%. Ontem à noite, já eram 86% dos votos.

Escola de atores

Os jogadores da seleção inglesa mostraram na terça-feira(03) que são dignos de uma companhia shakespeariana de atores.

Sextou demais

Na próxima sexta-feira, além de ter Brasil x Bélgica às 15 horas, será o quinto dia útil do mês.

Sem condições

Leitora conta que depois de sofrer com o calor das 14 horas na rua, entrou em um seletivo com o ar condicionado quebrado. Só que no seletivo não dá para abrir as janelas. O motorista pediu para todo mundo descer e pegar o coletivo que vinha atrás.

Grudada na árvore

Uma motorista na terça-feira (03) estacionou na Rua José Teixeira, na Praia do Canto, e quase derrubou uma árvore. Parecia que o tronco havia caído no carro, mas é que a condutora não viu que era torto.

Apesar de Domingos Martins ser uma região de cultura alemã e italiana, um dos cantinhos mais encantadores da Pedra Azul é onde estão as japonesas cerejeiras, refúgio de aves como esta Crédito: Marcelo Prest

Pior horário

Na terça-feira (03) pela manhã um engarrafamento enorme se formou na Dante Michelini, da Norte Sul até Jardim da Penha. É que a prefeitura resolveu fazer a limpeza do canteiro central justamente no horário de pico da manhã.

Prioridade, só que não

Evair de Melo anunciou na terça-feira (03) que estão garantidos recursos para a construção do primeiro trecho da ferrovia EF-118 em território capixaba. “É a terceira nas prioridades técnicas definidas na PPI”, disse ele, pelo Twitter. Mas desde quando ser terceira é prioridade?

Constatação

Só agora, depois do leite derramado, diversos parlamentares do Estado resolveram se manifestar contra

a situação da ferrovia EF-118.

A próxima vítima

A pré-candidata à Presidência da República, Manuela D’Ávila, tuitou que o próximo adversário do Brasil é o conservadorismo, a ser derrotado em outubro. Teve gente que lembrou que, na verdade, o próximo é a Bélgica.

Briga na Justiça

A promotora Arlinda Maria Barros Monjardim, que fez uma recomendação pela suspensão da eleição na Associação de Moradores da Praia do Canto, vai pedir na Justiça a anulação do pleito até o fim desta semana.

Prazos dilatados

Apesar de a eleição ter acontecido na semana passada, a promotora ainda não conseguiu dar entrada no pedido por causa do jogo da Seleção, na segunda, que atrasou o trabalho.

De canto de boca

Em coletiva ontem, Paulo Hartung lembrou que Temer garantiu investimentos na EF 118 durante a inauguração do Aeroporto com um sorrisinho. Será que ele lembrou que não prestigiou o presidente na cerimônia?

Na folga

Colega de redação ligou na terça-feira (03) para o deputado Paulo Foletto, às 15h30. Ele disse que estava na Câmara, mas assistia ao jogo da Copa, então poderia falar. No final ainda pediu voto para Casagrande. Pode isso, gente?

Alô, Bolsonaro!