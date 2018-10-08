Petrobras coloca três campos terrestres à venda no Norte do ES

Crédito: Carlos Alberto Silva

A Petrobras anunciou que colocou à venda um conjunto de concessões terrestres localizadas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a companhia, serão oferecidos três campos terrestres em produção - Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha -, denominadas Polo Lagoa Parda.

A estatal é operadora com 100% de participação nos três campos, que tiveram em 2017 uma produção média de aproximadamente 266 barris de óleo por dia (bpd) e 20 mil metros cúbicos por dia de gás natural.

No documento, no qual a Petrobras apresenta as oportunidades para potenciais compradores, uma das vantagens descritas é a proximidade das áreas produtivas com o terminal aquaviário TNC (Terminal Norte Capixaba).