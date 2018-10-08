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  • Petrobras coloca três campos terrestres à venda no Norte do ES
Beatriz Seixas

Petrobras coloca três campos terrestres à venda no Norte do ES

Produção das áreas, localizadas em Linhares, foi

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 20:21

Públicado em 

08 out 2018 às 20:21
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Crédito: Carlos Alberto Silva
A Petrobras anunciou que colocou à venda um conjunto de concessões terrestres localizadas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a companhia, serão oferecidos três campos terrestres em produção - Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha -, denominadas Polo Lagoa Parda.
A estatal é operadora com 100% de participação nos três campos, que tiveram em 2017 uma produção média de aproximadamente 266 barris de óleo por dia (bpd) e 20 mil metros cúbicos por dia de gás natural.
No documento, no qual a Petrobras apresenta as oportunidades para potenciais compradores, uma das vantagens descritas é a proximidade das áreas produtivas com o terminal aquaviário TNC (Terminal Norte Capixaba).
As empresas que desejam comprar a concessão das áreas têm até o dia 19 deste mês para demonstrar o interesse à Petrobras dos campos do onshore capixaba.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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