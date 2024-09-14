Rock in Rio: a edição de 2001 acompanhada por um jornalista capixaba

O ano era 2001, terceira edição do festival Rock in Rio, onde fora desenvolvido um projeto social potente tendo como slogan “Por um mundo melhor” Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock

Manoel Goes Neto É produtor cultural, escritor e diretor no IHGES

"Se a vida começasse agora, e o mundo fosse nosso outra vez, se a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver..."

Há 40 anos, um jovem promissor do show business deu a largada para a realização de um sonho ousado. Nascia ali o Rock In Rio , o maior festival de música da América Latina. O ano era 1985 quando Roberto Medina apostou alto, reunindo artistas novatos e veteranos, bandas icônicas e fãs em um único local, "uma cidade" que se transformaria em um mar de lama, de amor e de muito rock n' roll.

Quatro décadas depois, não seria exagero afirmar que a primeira edição do festival ainda é considerada a melhor de todas, no que eu concordo; mesmo sem o glamour das marcas patrocinadoras, os brinquedos radicais ou a chuva de fogos iluminando o céu do Rio de Janeiro no início e final de cada noite.

Partes dessas quatro décadas estão muito bem retratadas no excelente livro — recém-lançado pelo talentoso jornalista, escritor, músico e nosso confrade no centurial IHGES (Instituto Histórico e Geográfico do Espirito Santo) José Roberto Santos Neves — “Diários do Rock in Rio – Os bastidores e entrevistas da terceira edição do maior festival de música do mundo pelo olhar de um jornalista capixaba” (Editora Cândida).

O ano era 2001, terceira edição do festival Rock in Rio, onde fora desenvolvido um projeto social potente tendo como slogan “Por um mundo melhor”, com parte da renda sendo destinada a projetos sociais, consolidando assim a força da marca. Antes de ser jornalista e escritor, José Roberto Santos Neves é baterista.

Como jornalista, José Roberto foi designado pelo jornal A Gazeta para realizar a cobertura do festival, acompanhando os sete dias desse mega evento, as 160 atrações musicais e as diversas coletivas de imprensa organizadas pelos produtores do festival. Esteve presente às coletivas do Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters. Oasis, Dave Matthews Band, Britney Spears, ‘N Sync, Sandy & Junior, Sheryl Crow e Cassia Eller, entre outras estrelas da música pop.

Foram computadas cerca de 1,235 milhão de pessoas que acompanharam a terceira edição do Rock in Rio, considerado um marco na indústria do entretenimento, importante também para a conscientização e preocupação com as questões ambientais do nosso planeta.

A minha geração, de apreciadores do bom rock and roll, acompanhou e/ou participou desses 40 anos do maior festival de música do mundo. Lendo o livro, viajamos no tempo, nas 120 páginas muito bem escritas e editadas, podendo hoje relembrar o melhor do pop e rock daqueles tempos. Poder comprovar as grandes transformações da internet e o desenvolvimento da comunicação digital para ampliação do contato com o público, como as profundas modificações ocorridas no mercado musical ao longo dos últimos vinte anos.

"O que me move nesta obra é transportar o leitor para a atmosfera emocional de um festival que colocou o Brasil no mapa dos grandes shows internacionais, a partir do foco na reportagem e no rock como atitude e identidade cultural" José Roberto Santos Neves - Autor do livro

José Roberto nos oferece uma escrita distante das acrobacias rebuscadas da literatura carregada de vaidades e adornos na estrutura, permitindo ao leitor uma palatável leitura, em um livro reportagem honesto, leve, inteligente, principalmente para os apaixonados pela música, em especial o rock, e também pelo jornalismo realizado com muita qualidade. Textos, matérias e imagens dessa época efervescente, no início do novo milênio, quado celebramos a vida, suas alegrias, encontros e desencontros. Com certeza você leitor (a) vai ler, como eu, em uma só “sentada”; impossível não o ler, todo, de uma só vez. Recomendo!

LANÇAMENTO

O livro terá lançamento especial nesTe sábado (14), na VilaZinha Feira Hype edição comemorativa dos 40 anos do Rock In Rio, das 15h às 20h, no Projeto VilaZinha Cultural, área de eventos, rua Vasco Coutinho 163, Prainha de Vila Velha.

Muita moda descolada, arte, artesanato, pinturas ao vivo, acessórios e serviço de bar com cervejas e lanches. Às 18h show acústico de rock e blues com o guitarrista Kinho Sucupira (Banda Club Big Beatles)