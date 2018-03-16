Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Pensando verde sobre mobilidade urbana
Graciete de Souza

Pensando verde sobre mobilidade urbana

Para resolver demandas de mobilidade, são necessárias ações conjuntas, como estimular o uso de bicicletas e caronas, além da Linha Verde

Publicado em 16 de Março de 2018 às 16:51

Públicado em 

16 mar 2018 às 16:51

Colunista

Os problemas de mobilidade urbana na Região Metropolitana são um assunto que não sai da pauta do dia a dia do cidadão. Com a implementação do corredor exclusivo para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Camburi, no último dia 2, a discussão está com os holofotes voltados para Vitória, mas o debate está muito focado na utilização do automóvel individual.
Não podemos esquecer de que grande parcela da população utiliza o transporte coletivo – mais de um milhão e meio de habitantes, somados os usuários da Região Metropolitana da Grande Vitória, tanto para o deslocamento para o trabalho quanto para o lazer.
É necessário que esteja à disposição da população veículos mais confortáveis e mais linhas. Também é urgente a previsão de investimentos para a implantação de outros modais, como o transporte aquaviário
A frota de Vitória teve um crescimento de 60% na última década. Em todos os anos, houve aumento considerável de veículos e, atualmente, a cidade conta com a proporção de um carro para dois habitantes. Nos anos 90, eram 282.555 carros; na década de 2000, contávamos com 300.192; em 2010, com 653.018. Se continuarmos com esses aumentos, em 2020 teremos mais de 1,2 milhão de veículos circulando pela Capital, tornando-se impraticável o deslocamento.
Os números são do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do IBGE, que mostram um crescimento progressivo ao longo dos anos. Esse aumento é causado por diversos fatores, como a facilitação dos financiamentos, e representa um desafio para a organização do tráfego.
Entretanto, para resolver as demandas de mobilidade, é necessário trabalhar ações em conjunto, entre elas o estímulo ao uso de bicicletas, caronas e a Linha Verde, ressaltando que as políticas públicas voltadas para a melhoria da infraestrutura dos ônibus devem avançar. É necessário que estejam à disposição da população veículos mais confortáveis e com um número maior de linhas. Além disso, é urgente a previsão de investimentos para a implantação de outros modais, como o transporte aquaviário.
*A autora é presidente do Conselho Popular de Vitória (CPV)

Tópicos Relacionados

bicicleta carros mobilidade ônibus trânsito Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados