Pensando verde sobre mobilidade urbana

Os problemas de mobilidade urbana na Região Metropolitana são um assunto que não sai da pauta do dia a dia do cidadão. Com a implementação do corredor exclusivo para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Camburi, no último dia 2, a discussão está com os holofotes voltados para Vitória, mas o debate está muito focado na utilização do automóvel individual.

Não podemos esquecer de que grande parcela da população utiliza o transporte coletivo – mais de um milhão e meio de habitantes, somados os usuários da Região Metropolitana da Grande Vitória, tanto para o deslocamento para o trabalho quanto para o lazer.

É necessário que esteja à disposição da população veículos mais confortáveis e mais linhas. Também é urgente a previsão de investimentos para a implantação de outros modais, como o transporte aquaviário

A frota de Vitória teve um crescimento de 60% na última década. Em todos os anos, houve aumento considerável de veículos e, atualmente, a cidade conta com a proporção de um carro para dois habitantes. Nos anos 90, eram 282.555 carros; na década de 2000, contávamos com 300.192; em 2010, com 653.018. Se continuarmos com esses aumentos, em 2020 teremos mais de 1,2 milhão de veículos circulando pela Capital, tornando-se impraticável o deslocamento.

Os números são do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do IBGE, que mostram um crescimento progressivo ao longo dos anos. Esse aumento é causado por diversos fatores, como a facilitação dos financiamentos, e representa um desafio para a organização do tráfego.

Entretanto, para resolver as demandas de mobilidade, é necessário trabalhar ações em conjunto, entre elas o estímulo ao uso de bicicletas, caronas e a Linha Verde, ressaltando que as políticas públicas voltadas para a melhoria da infraestrutura dos ônibus devem avançar. É necessário que estejam à disposição da população veículos mais confortáveis e com um número maior de linhas. Além disso, é urgente a previsão de investimentos para a implantação de outros modais, como o transporte aquaviário.