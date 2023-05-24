O que é o acaso na Filosofia?

O termo acaso (derivado da palavra latina a casu, que em português significa ‘sem causa’) designa, no seu sentido comum, uma causa imaginária de acontecimentos ou fenômenos inexplicáveis, sendo sinônimo de sina e de destino. Pode ser utilizado também como sinônimo de coincidência ou de acidente. Assim, a palavra acaso pode significar algo inexplicado. No seu sentido mais filosófico, o acaso designa uma causa acidental de acontecimentos ou de fenômenos. Tema para Filicio Mulinari, nesta edição do Pensamento Cotidiano. Ouça a conversa completa!