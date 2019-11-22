Peças da Ufes estão em exposição de Leonardo Da Vinci no Rio

A exposição A Alma do Mundo - Leonardo 500 anos, em cartaz no Rio de Janeiro Crédito: divulgação

A exposição "A Alma do Mundo - Leonardo 500 anos", em cartaz na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, conta com oito peças do Museu de Ciências da Vida (MCV), um projeto de extensão da Ufes. O convite veio do curador da mostra e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi. A exposição ficará aberta até 28 de fevereiro de 2020, com entrada gratuita.

Das peças do MCV que foram para a exposição, são de origem humana dois crânios, um cérebro, uma perna e um feto de quatro meses, além de um esqueleto, cuja estrutura é feita de resina, mas os músculos são naturais. Há também um pica-pau e um cachorro-do-mato, vítimas de atropelamento na Reserva de Sooretama, na BR 101, em Linhares.

Todas as peças passaram pelo processo de plastinação, no qual a Ufes tornou-se referência a partir de 2012, quando coordenador do Museu de Ciências da Vida, Athelson Bittencourt, trouxe a tecnologia dos Estados Unidos para o Espírito Santo. Criado pelo alemão Gunther von Hagens, o método consiste na substituição da água dos tecidos naturais por um plástico, o que garante a preservação permanente do material sem utilizar produtos tóxicos ou inflamáveis, como formol e álcool. No caso das peças em exposição, foi usado silicone.

DEBATE "ÉTICA NA POLÍTICA"

Idalberto Moro, Renato Casagrande, Rita Camata, Pedro Simon e Milton Jung Crédito: Mônica Zorzanelli

Idalberto Moro, presidente do Instituto Sincades, recebeu nesta quarta-feira (20), para o evento "Ética na Política", no espaço Vitória Grand Hall, em Vitória. O debate contou com a presença da ex-deputada federal Rita Camata, do ex-senador Pedro Simon, do jornalista Milton Jung e do governador Renato Casagrande.

ARROZ DA PROSPERIDADE

Tereza Aragão e Rita Garajau Crédito: Mônica Zorzanelli

A chef Tereza Aragão e a decoradora Rita Garajau receberam amigos nesta quarta-feira (20) para a degustação do Arroz da Prosperidade. Durante a noite solidária, foram arrecadadas cerca de 50 cestas básicas, que serão doadas a Paróquia São Francisco de Assis e para a Igreja Santa Rita de Cássia.

Thais e Hilal Sami Hilal: prestigiando o Arroz da Prosperidade Crédito: Mônica Zorzanelli

Andréa de Pinho, Mariana Poyares e Flavia Buaiz: em noite solidária Crédito: Mônica Zorzanelli

José Henrique e Gisela Neffa: na noite de Rita Garajau e Tereza Aragão Crédito: Mônica Zorzanelli

AULÃO

Em comemoração aos 27 anos da sua Academia Hangar, o empresário Márcio Pedra promove, neste sábado, dia 23, a partir das 10h, um “aulão” de Ginástica Localizada, reunindo antigos e atuais alunos no espaço, que fica na Praia do Canto. A atividade será comandada pelos primeiros professores da academia, Rui e Andrea Ribeiro. Os convidados vão curtir ainda um show especial com a cantora Flávia Mendonça, que promete agitar ainda mais a festa.

NOVO CONCEITO

Edmilson Varejão apresenta o novo Meatpack, na Praia do Canto, no próximo dia 3 de dezembro. Com projeto do arquiteto Edduardo Trigo, a casa reabre com novo conceito. O novo espaço será ampliado para receber até 70 pessoas com destaque para a cozinha totalmente aparente. Duas novas criações entram no cardápio, o sanduíche de costela e uma recriação de um clássico de uma grande rede de fast food, agora feito na brasa.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

As mudanças trazidas pela Reforma da Previdência, que entrou em vigor este mês, serão tema de palestra nesta sexta-feira (22), às 17h30, na 11ª Subseção da OAB-ES, em Cariacica. Quem comanda o assunto é a advogada especialista em Direito Previdenciário Mariana Pimentel Miranda. O evento é aberto a todos os advogados capixabas e para participar basta levar 2 quilos de alimento não-perecível, que serão doados para as vítimas das fortes chuvas no Estado.

QUERIDAS DE RR

Maria Júlia e Natália Littig Crédito: Mônica Zorzanelli

PREMIAÇÃO