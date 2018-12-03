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Vitor Vogas

PDT lista nomes para o futuro governo Casagrande

Socialista deve levar em consideração as indicações partidárias para a escolha do restante da equipe, além dos futuros colaboradores já anunciados

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 13:59

Públicado em 

03 dez 2018 às 13:59
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

 Letícia Gonçalves - Interina 
O deputado federal Sérgio Vidigal entre os deputados estaduais Luiz Durão (à esquerda) e Marcelo Santos durante reunião da Executiva estadual do PDT Crédito: Bruno Fritz/Divulgação
A Executiva do PDT estadual reuniu-se na manhã e até o início da tarde desta segunda-feira (03) e elaborou uma lista de nomes a serem oferecidos ao governador eleito Renato Casagrande (PSB) como opções para compor o primeiro escalão ou vagas no segundo. O socialista deve levar em consideração as indicações partidárias para a escolha do restante da equipe, além dos futuros colaboradores já anunciados.
Na lista do PDT está até o deputado estadual reeleito Marcelo Santos, atual líder do governo Paulo Hartung na Assembleia. O PDT esteve na aliança de Casagrande para as eleições de outubro. Além de Marcelo, também foram colocados à mesa os nomes de Alessandro Comper, hoje lotado na Subsecretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos; Júnior Fialho, investigador da Polícia Civil e integrante da executiva do PDT; Weverson Meirelles, secretário-geral do partido no Estado; Paulo Sá, também integrante da legenda e o ex-vereador de Viana Faustão.
Se algum deles vai emplacar, aí é esperar o andamento de futuras conversas entre pedetistas e o governador eleito. Nos bastidores, entre as secretarias "preferidas" da legenda estão Desenvolvimento Urbano e Esportes.
O nome da ex-deputada Sueli Vidigal, esposa do presidente estadual da sigla, deputado federal Sérgio Vidigal, não foi citado.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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