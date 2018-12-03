PDT lista nomes para o futuro governo Casagrande

Letícia Gonçalves - Interina

O deputado federal Sérgio Vidigal entre os deputados estaduais Luiz Durão (à esquerda) e Marcelo Santos durante reunião da Executiva estadual do PDT Crédito: Bruno Fritz/Divulgação

A Executiva do PDT estadual reuniu-se na manhã e até o início da tarde desta segunda-feira (03) e elaborou uma lista de nomes a serem oferecidos ao governador eleito Renato Casagrande (PSB) como opções para compor o primeiro escalão ou vagas no segundo. O socialista deve levar em consideração as indicações partidárias para a escolha do restante da equipe, além dos futuros colaboradores já anunciados.

Na lista do PDT está até o deputado estadual reeleito Marcelo Santos, atual líder do governo Paulo Hartung na Assembleia. O PDT esteve na aliança de Casagrande para as eleições de outubro. Além de Marcelo, também foram colocados à mesa os nomes de Alessandro Comper, hoje lotado na Subsecretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos; Júnior Fialho, investigador da Polícia Civil e integrante da executiva do PDT; Weverson Meirelles, secretário-geral do partido no Estado; Paulo Sá, também integrante da legenda e o ex-vereador de Viana Faustão.

Se algum deles vai emplacar, aí é esperar o andamento de futuras conversas entre pedetistas e o governador eleito. Nos bastidores, entre as secretarias "preferidas" da legenda estão Desenvolvimento Urbano e Esportes.