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Economia

Paulo Hartung será conselheiro de empresa

Faltando 64 dias para o fim do seu mandato, o governador Paulo Hartung já tem planos para o que vai fazer depois de deixar o Palácio Anchieta e a carreira política

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 12:23

Públicado em 

28 out 2018 às 12:23
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O governador Paulo Hartung concedeu entrevista para o Gazeta Online Crédito: Vitor Jubini
Faltando 64 dias para o fim do seu mandato, o governador Paulo Hartung já tem planos para o que vai fazer depois de deixar o Palácio Anchieta e a carreira política. Ele contou à coluna que irá atuar no conselho de administração de uma grande empresa.
O senhor já tem destino depois que passar a faixa?
Vou para a iniciativa privada. Fui convidado para compor o conselho de uma empresa. Mas por enquanto não posso dar o nome.
Imagino que seja uma companhia de fora. O senhor pretende se mudar do Estado?
Vou continuar morando no Espírito Santo, mas vou trabalhar fora daqui.
A política ficará mesmo de lado?
Como já falei, não vou disputar mais eleições. Acho que é um ciclo vencido. E é preciso ter a capacidade de avaliar a hora de parar e essa é uma boa hora, em que entrego o governo organizado.
Mas tem como abandonar a veia política?
Eu largo as disputas, mas os seres humanos são políticos. Então, vou continuar debatendo, escrevendo artigos, fazendo palestras e aí vou mostrando o meu pensamento e no que acredito. Isso também é política.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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