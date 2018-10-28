Paulo Hartung será conselheiro de empresa

O governador Paulo Hartung concedeu entrevista para o Gazeta Online Crédito: Vitor Jubini

Faltando 64 dias para o fim do seu mandato, o governador Paulo Hartung já tem planos para o que vai fazer depois de deixar o Palácio Anchieta e a carreira política. Ele contou à coluna que irá atuar no conselho de administração de uma grande empresa.

O senhor já tem destino depois que passar a faixa?

Vou para a iniciativa privada. Fui convidado para compor o conselho de uma empresa. Mas por enquanto não posso dar o nome.

Imagino que seja uma companhia de fora. O senhor pretende se mudar do Estado?

Vou continuar morando no Espírito Santo, mas vou trabalhar fora daqui.

A política ficará mesmo de lado?

Como já falei, não vou disputar mais eleições. Acho que é um ciclo vencido. E é preciso ter a capacidade de avaliar a hora de parar e essa é uma boa hora, em que entrego o governo organizado.

Mas tem como abandonar a veia política?