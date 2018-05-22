Paulo Hartung e Max Filho, a arte do desencontro

Max Filho e Paulo Hartung juntos numa agenda administrativa em Vila Velha: esta cena já ficou no passado. Crédito: PSDB/Divulgação

Mistério desfeito: o governador Paulo Hartung (MDB) não vai comparecer amanhã ao desfile do 23 de Maio em Vila Velha. Na data magna de fundação do Estado, PH será substituído pelo vice-governador César Colnago (PSDB), que também representou o Palácio Anchieta no desfile do ano passado.

Hoje de manhã, foi o prefeito Max Filho (PSDB) o grande ausente da inauguração da nova Farmácia do Cidadão de Vila Velha, em solenidade presidida por Hartung.

Os desencontros mostram de forma inequívoca que aquela lua de mel entre Max e PH, no primeiro semestre do ano passado, ficou no passado.