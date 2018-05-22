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Leonel Ximenes

Paulo Hartung e Max Filho, a arte do desencontro

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 17:13

Públicado em 

22 mai 2018 às 17:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Max Filho e Paulo Hartung juntos numa agenda administrativa em Vila Velha: esta cena já ficou no passado. Crédito: PSDB/Divulgação
Mistério desfeito: o governador Paulo Hartung (MDB) não vai comparecer amanhã ao desfile do 23 de Maio em Vila Velha. Na data magna de fundação do Estado, PH será substituído pelo vice-governador César Colnago (PSDB), que também representou o Palácio Anchieta no desfile do ano passado.
Hoje de manhã, foi o prefeito Max Filho (PSDB) o grande ausente da inauguração da nova Farmácia do Cidadão de Vila Velha, em solenidade presidida por Hartung. 
Os desencontros mostram de forma inequívoca que aquela lua de mel entre Max e PH, no primeiro semestre do ano passado, ficou no passado.
O prefeito, na campanha eleitoral, chegou a alardear que teria um novo relacionamento com o Palácio Anchieta, mas parece que as velhas rusgas entre os dois políticos estão de volta. Para prejuízo da população e da cidade de Vila Velha, as vítimas mais visíveis dessa divergência.  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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