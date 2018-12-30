Paulo Hartung admite que poderia ter dialogado mais

Governador Paulo Hartung Crédito: Marcelo Prest

A coluna pede licença aos empresários e faz um bate-papo jogo rápido com o governador Paulo Hartung, que encerra seu mandato neste ano.

PERFIL

Nome: Paulo Hartung

Idade: 61 anos

Natural de: Guaçuí

Formação: Economia

Atuação: Na política, já foi deputado estadual e federal, prefeito de Vitória, senador e governador do ES. Além desses cargos, atuou como diretor do BNDES.





Economia: "Espero pelo crescimento da economia capixaba e que a economia brasileira reencontre o seu caminho, com as reformas".

Política: "É preciso destencioná-la. Precisamos pacificar o país e superar a intolerância que está tão presente".

Pedra no sapato: "A desorganização fiscal do país".





Solto fogos quando: "Vou soltar quando tivermos um padrão educacional compatível com o que o país merece".

Meu maior orgulho deste último mandato é: "A educação. A nota do Ideb que tivemos nesses quatro anos, de onde saímos e onde chegamos".

O que faria diferente neste último mandato: "Conversaria mais com a sociedade. Ao fazer o ajuste fiscal, a gente esbarra em interesses. Se pudesse fazer mais, dialogaria e explicaria melhor."

Futuro do país: "Pode ser brilhante, desde que a gente abandone o populismo e o viés corporativo de um país para poucos".





A partir de 1º de janeiro de 2019 vou: "Cuidar da formação de novos líderes, no Renova BR e no Movimento Agora, e participar do Todos pela Educação para trabalhar a melhoria da educação básica do país".

Minha maior qualidade é: "A paciência. Isso é muito importante para o exercício da liderança".

Meu maior defeito é: "Buscar a perfeição e ser muito exigente".

Uma pessoa que admira e serve de inspiração: "O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mesmo na fase da vida que ele está, continua sendo muito produtivo intelectualmente e instigante".

Um livro: "Sonho Grande, de Cristiane Correa, que fala sobre a trajetória dos empreendedores da AB Inbev. Acho que pode ser uma inspiração para esse Brasil, que ainda acha que o governo é quem tem que resolver tudo. A solução está na sociedade e nos empreendedores".

Um conselho para o futuro presidente Bolsonaro: "Para ele não perder tempo com agenda de perfumaria, que foi o que vimos na campanha eleitoral, como armar a população e a Escola sem Partido".

Um conselho para o futuro governador Casagrande: "No caso dele não aconselho. Pela minha condição de ex-governador, me coloco à disposição publicamente e privadamente. Torço pelo sucesso dele".