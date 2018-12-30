Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Paulo Hartung admite que poderia ter dialogado mais
BEATRIZ SEIXAS

Paulo Hartung admite que poderia ter dialogado mais

Confira o bate-papo jogo rápido do governador para a seção Na Lata.

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 10:34

Públicado em 

30 dez 2018 às 10:34
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Governador Paulo Hartung Crédito: Marcelo Prest
A coluna pede licença aos empresários e faz um bate-papo  jogo rápido com o governador Paulo Hartung, que encerra seu mandato neste ano.
PERFIL
Nome: Paulo Hartung
Idade: 61 anos
Natural de: Guaçuí
Formação: Economia
Atuação: Na política, já foi deputado estadual e federal, prefeito de Vitória, senador e governador do ES. Além desses cargos, atuou como diretor do BNDES.
 
Economia: "Espero pelo crescimento da economia capixaba e que a economia brasileira reencontre o seu caminho, com as reformas".
Política: "É preciso destencioná-la. Precisamos pacificar o país e superar a intolerância que está tão presente".
Pedra no sapato: "A desorganização fiscal do país".
 
Solto fogos quando: "Vou soltar quando tivermos um padrão educacional compatível com o que o país merece".
Meu maior orgulho deste último mandato é: "A educação. A nota do Ideb que tivemos nesses quatro anos, de onde saímos e onde chegamos".
O que faria diferente neste último mandato: "Conversaria mais com a sociedade. Ao fazer o ajuste fiscal, a gente esbarra em interesses. Se pudesse fazer mais, dialogaria e explicaria melhor."
Futuro do país: "Pode ser brilhante, desde que a gente abandone o populismo e o viés corporativo de um país para poucos".
 
A partir de 1º de janeiro de 2019 vou: "Cuidar da formação de novos líderes, no Renova BR e no Movimento Agora, e participar do Todos pela Educação para trabalhar a melhoria da educação básica do país".
Minha maior qualidade é: "A paciência. Isso é muito importante para o exercício da liderança".
Meu maior defeito é: "Buscar a perfeição e ser muito exigente".
Uma pessoa que admira e serve de inspiração: "O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mesmo na fase da vida que ele está, continua sendo muito produtivo intelectualmente e instigante".
Um livro: "Sonho Grande, de Cristiane Correa, que fala sobre a trajetória dos empreendedores da AB Inbev. Acho que pode ser uma inspiração para esse Brasil, que ainda acha que o governo é quem tem que resolver tudo. A solução está na sociedade e nos empreendedores".
Um conselho para o futuro presidente Bolsonaro: "Para ele não perder tempo com agenda de perfumaria, que foi o que vimos na campanha eleitoral, como armar a população e a Escola sem Partido".
Um conselho para o futuro governador Casagrande: "No caso dele não aconselho. Pela minha condição de ex-governador, me coloco à disposição publicamente e privadamente. Torço pelo sucesso dele".
Quem é Paulo Hartung: "Me sinto um profissional do setor público. Amo o que faço e, ao longo dos oito mandatos, nunca senti o trabalho como um sacrifício. Foi sempre muito prazeroso".

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas entrevista Paulo Hartung
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados