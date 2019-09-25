Viradão Vitória: fim de semana tem mais de 50 de atrações no Centro

Falta pouco para o Centro da Capital se transformar em palco para as mais diversas manifestações artísticas e culturais. A quarta edição do Viradão Vitória, que acontece no próximo sábado (28) e domingo (29), vai ter muita música, dança, teatro, cinema e poesia, entre outros, com mais de 50 atrações gratuitas para todas as idades.
O evento terá shows de artistas locais e nacionais, durante mais de 26 horas de programação. Uma das atrações aguardadas é a banda Baiana System, que promete levantar o público ao som da guitarra baiana, misturando reggae, axé, ritmos africanos, rock, música jamaicana e muito mais.
Outra performance que promete é a de Liniker e os Caramelows, com um som que tem uma pegada de R&B, soul e blues. Já a pernambucana Duda Beat, conhecida como a “rainha da sofrência pop”, vai trazer sua mistura de ritmos. O balanço do forró pé de serra fica por conta do Trio Virgulino e o hardcore também estará bem representado pela banda capixaba Dead Fish.
O evento também traz novidades, como os novos festivais de forró e de hardcore, além do já tradicional Festival de Bandas Novas. Todos os 38 artistas locais que se apresentarão no Viradão foram selecionados por edital. A praça Ubaldo Ramalhete vai receber ainda um lounge para que o público possa curtir os shows de jazz, chorinho e roda de samba.
O Viradão Vitória terá atividades em diferentes pontos do Centro de Vitória, das 18 horas do sábado (28) até as 20 horas do domingo (29). Haverá atrações na Casa Porto, na Fafi, na rua Quintino Bocaiuva e na Sete de Setembro, nas praças Ubaldo Ramalhete, Costa Pereira e Oito, na Escadaria São Diogo, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro Cultural Sesc Glória, na Biblioteca Municipal e no Parque Moscoso.
As crianças não ficarão de fora e poderão curtir uma programação variada para o público infantil, com teatro, contação de histórias, capoeira, danças, entre outros, no Parque Moscoso.
Durante o Viradão também acontece o Festival de Cinema de Vitória, com mostras competitivas, exibição de curtas e longas no Centro Cultural Sesc Glória, homenagens e pocket shows na Tenda Musical, na Praça Costa Pereira.
Gastronomia
A gastronomia também tem espaço reservado nesta edição. O Festival de Food Trucks vai contar com 12 opções, que vão oferecer diferentes pratos a preços variados, incluindo sanduíches, batata, pizzas, crepes, churros, entre outros.
O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, destaca que a equipe de produção do Viradão Vitória deste ano trabalhou pela diversidade, trazendo atividades para todas as idades e gostos. “Se há uma palavra que possa resumir a Virada Cultural, essa palavra é diversidade, seja ela relativa às atrações culturais, seja ela relativa às linguagens que o evento contempla. A Semc cumpre seu papel de fomentar cultura e arte em todos os níveis e para todas as pessoas, indistintamente”, ressalta o secretário.
O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, destaca que, além do cenário cultural, o Viradão movimenta também a economia local, gerando renda. A meta é que a ocupação dos hotéis durante o período chegue a 55%. “Quem mais ganha com o Viradão é a população de Vitória, que tem mais uma opção de lazer e também os bares, restaurantes e os trabalhadores cadastrados para atuar no evento. É mais uma marca para o Centro de Vitória e para a Capital”, afirma.
Confira a programação completa do Viradão Vitória 2019
DIA 28 DE SETEMBRO– SÁBADO
PALCO CASA PORTO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
18h - 23h Exposição Casa Porto: Espaço da Pintura do artista Fernando Accarino
18h - 23h Mercado Casa Porto
18h - 02h Video Mapping – PixxFluxx
18h - DJ Gustavo Txai
18h30 - Duda Beat
20h - Cortejo com as bandas de Congo “Amores da Lua” e “Panela de Barro”
20h30 - Mafuá
22h - DJ Gustavo Txai
22h30 - Forró Bemtivi
00h - DJ Gustavo Txai
00h30 - Trio Virgulino
02h - DJ Gustavo Txai
FAFI – FESTIVAL DE BANDAS NOVAS (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
18h - 02h Vídeo Mapping - PixxFluxx
18h - 01h Grafite - Renato Ren
18h - Banda Mudo
19h - Projeto Submod (Subtrópico)
19h30 - A Transe
20h30 - Projeto Submod (Subtrópico)
21h - Combo Ufes
22h - Projeto Submod (Subtrópico)
22h30 - Lera
23h30 - Projeto Submod (Subtrópico)
QUINTINO BOCAIUVA (AV. JERÔNIMO MONTEIRO, AO LADO DOS CORREIOS)
19h - Moreati
20h30 - Intervalo
22h - João Bernardo
00h - Gabriela Brown
PRAÇA OITO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
20h30 - Baiana System
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
18h - Potiguara Menezes
19h40 - Dança Contemporânea ZOON
20h20 - Wanderson Lopes
MAES – MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO “DIONÍSIO DEL SANTO”
18h - Mostra audiovisual na fachada do Museu com exibição de trabalhos e experimentações audiovisuais de jovens artistas do Espírito Santo
RUA 7
Palco da Rua
18h - MAC – Mercado Autoral Capixaba – Feira Criativa de Moda, Artes e Design
18h - Centro, Arte e Resistência – Mostra Coletiva de Artes Integradas
18h30 - Dança Cigana com Cinthya Hayka
18h45 - Lwke Michael (performance)
19h - Luiz Filipi Langoni (voz e violão)
20h30 - Banda Dan Carlo Experience
21h - Luiz Felipe Xavier (performance)
22h - Banda Rota 66
Palco Quintal da Casa da Stael:
20h - Banda Terra Convexa
20h40 - Mãe Coragem (esquete teatral)
21h - Ensaio para o Silêncio (performance – Homem Cia. de Dança)
21h40 - Banda Malandragem S.A.
ESCADARIA SÃO DIOGO (PRAÇA COSTA PEREIRA)
18h - DJ Bruno Makka
19h30 - DJ Jone BL
20h - Batalha de MCs
20h30 - Jr. Conceito
21h - Faia Roots
21h30 - Batalha de MCs
22h - Suspeitos na Mira
23h30 - DJ Gegeo
00h - Budah
00h30 - Mark Dias
01h - Cdv Mob
01h30 - Final da Batalha de MCs
02h - Chris Helv
01h30 - DJs
VIRADÃO GASTRONÔMICO (FOOD TRUCKS)
18h - 04h - Rock Massa Sandurritos Batata da Keka Mr. Frango Jamaicas Burguer Crepe Francês King Kong Pequenos Barbecue Espetaria Barone One Drinks Noi Te Quero Churros
FESTIVAL DE CINEMA (CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA / PRAÇA COSTA PEREIRA)
18h - Bandas de Congo “Amores da Lua” e “Panela de Barro”
19h - 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
(Centro Cultural Sesc Glória)
23h - Katerina Polemi
00h - Pocket Show com Zéu Britto
01h - Pocket Show com Roberta de Razão
01h30 - Karaokê do Filippo (Tenda Musical)
05h - 3ª Mostra Nacional de Videoclipes
Sessão Especial Vitória Delas (José Augusto Muleta)
(Tenda Musical)
06h - 1ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror (Tenda Musical)
DIA 29 DE SETEMBRO – DOMINGO
PARQUE MOSCOSO
08h - 11h30 Viagem pela Literatura – Leitura no Parque (banca com troca de livros e gibis, leitura de jornais e revistas)
09h - 10h Viagem pela Literatura
Contação de História com Rodrigo Campaneli
09h - 12h Momento Circuito Cultural: Capoeira – contramestre André Fadini Dança de salão – instrutor Milton Herzog Danças urbanas – instrutor Thiaguim Silva Contação de História – instrutora Dalisa Campos Exposição dos Ícones da Cultura Capixaba do bairro São Pedro e bairro Jesus de Nazareth
09h30 - Teatro infantil – Jubarte, Uma Aventura Oceânica
12h - Circo - Espetáculo “Dose Dupla”
PALCO CASA PORTO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
14h - 18h Mercado Casa Porto
14h - 20h Exposição Casa Porto: Espaço da Pintura do artista Fernando Accarino
13h30 - Ana Muller
15h20 - André Prando
17h20 - Banda Dia V
FAFI
14h - 20h Grafite – Renato Ren
15h10 - Luiza Boê
16h50 - Teatro de Rua – Mulher na Pele que Sou
17h40 - Performance – Audiotour Ficcional da Cidade
17h50 - Patrícia Ilus
QUINTINO BOCAIUVA (AO LADO DOS CORREIOS)
14h10 - Envolto
15h20 - Histona
16h30 - Auria – Catarse Coletiva
18h - Dead Fish
PRAÇA OITO
15h30 - DJ Dupla Almost Twins
18h30 - Liniker e os Caramelows
MUCANE
13h - 18h Feijoada do Mucane
13h15 - Grupo de Capoeira “Angola Volta ao Mundo”
13h50 - Dança – Zacimba Gaba: A Resistência através da Arte e Luta
14h25 - Dança – Ma’kenda! Ma’kuisa! Memórias de um corpo negro
15h - Carne de Gato
16h30 - Oficina de Percussão do Mucane com professor Léo de Paula
16h50 - DJ Debfeme
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
14h30 - Ferrabrás
16h30 - Roda de Samba com Tunico da Vila
VIRADÃO GASTRONÔMICO (FOOD TRUCKS)
13h - 20h Rock Massa Sandurritos Batata da Keka
Mr. Frango Jamaicas Burguer Crepe Francês King Kong Pequenos Barbecue Espetaria Barone One Drinks Noi Te Quero Churros
FESTIVAL DE CINEMA (CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA / PRAÇA COSTA PEREIRA)
14h - 2ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental – Sessão EDP
Centro Cultural Sesc Glória
15h - Prot Quarteto (Tenda Musical)
16h - 9ª Mostra Quatro Estações - Salas Cariê Lindenberg e Marien Calixte (Centro Cultural Sesc Glória)
19h - 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas (Centro Cultural Sesc Glória)
Homenagem a Bernadette Lyra Exibição do curta-metragem resultado da Oficina de Realização em Cinema e Vídeo Premiação e Encerramento do 26º Festival de Cinema de Vitória
22h30 - Pocket Show com Tunico da Vila (Tenda Musical)
BIBLIOTECA MUNICIPAL “ADELPHO POLI MONJARDIM”
16h Sarau Zona Literária (ZAL)
17h30 Baobab Trio
16h - 19h Lançamento de livros:
1) Álvaro José Silva – “Bisa Bel”;
2) Anaximandro Amorim – “O breviário do silêncio”;
3) Betho Penedo – “ Gauche: a procura da Poesya”;
4) Cacco Appel – “Leituras: crônicas do prazer de ler”;
5) Charles Araújo – “As aventuras dos meninos do Brasil e do Capitão Caverna” (infantojuvenil);
6) Cláudia Ferrari Batista – “O menino e a caixa” (infantojuvenil);
7) Ediphôn Souza – “Luzes vermelhas” (crônicas);
8) Elizabeth Martins – “Introdução à leveza: crônicas”;
9) Gisa Gomes de Almeida – “Perigo: o cão sabido” (infantojuvenil);
10) Gilson Soares – “Poesia de bolso: pequenos poemas” e “55” (poesias);
11) José Carlos Aragão – “Trem chegou, trem já vai”e “O menino que engoliu o quatro” (infantojuvenil);
12) Lorena Lima – “A menina cão” (infantojuvenil);
13) Maria do Carmo Marino Schneider – “Os quatro elementos” (poemas);
14) Marcos Bubach – “Orfanato Cristo Rei: do sacrifício à ascensão”;
15) Marta Samor – “As três bruxinhas” e “Dois grandes amigos” (infantojuvenil);
16) Neusa Jordem – “Chiro” e “Menina Reinventada” (infantojuvenil);
17) Rita de Cássia – “Elas” (poemas);
18) Regina Menezes Loureiro – “A rosa vermelha” e “O lobo e a corneta” (infantojuvenil);
19) Sonia Maria Rosseto – “A panela encantada” (infantojuvenil);
20) Sônia Rojas – “A dança das borboletas” (poesia);
21) Vanessa Darmani – “Azul” (infantojuvenil).
RUA 7
10h - Prática de Hatha Yoga
11h - Peregrino das Artes
Live Paint com Abelar Nagil
18h - Coral Serenata
Palco da Rua:
10h - MAC – Mercado Autoral Capixaba - Feira Criativa de Moda, Artes e Design
11h30 - Philipinhu – voz e cordas
15h - Katrina Persi e banda
17h - Renata Fonseca – voz e violão
19h - Banda Los Callejeros
Palco Quintal da Casa da Stael
12h - 15h - Almoço musical com participação do Coletivo Autoral e do chef Weyden Rodrigues
16h - Duô (voz e violão com Taynara Mendonça e Lucas Rodrigues)