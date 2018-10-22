Uso de energia solar reduz gastos de condomínio em até 85%

A energia elétrica, assim como a água, são os custos que mais oneram as contas dos condomínios. Além de pesar no bolso dos moradores, seu uso indiscriminado também traz malefícios para a natureza. Pensando nisso, investimentos na chamada energia limpa têm sido a grande aposta dos novos e mais modernos empreendimentos imobiliários em todo o país.

Em Jardim Camburi, o empreendimento Gran Reserva, lançamento da Impacto Engenharia, inova com um sistema de geração de energia solar fotovoltaica para as áreas comuns. Graças aos painéis de captação instalados na cobertura, será possível gerar energia suficiente para todas as áreas de uso comum do prédio, inclusive elevadores, bombas de recalque, sauna, piscina, dentre outros.

Segundo o especialista em Instalações Prediais da Adesso Engenharia, João Olívio Franzosi, responsável pelo projeto, a estimativa é que seja gerada uma economia total de até 85% na conta do condomínio, algo que vai ao encontro da necessidade de redução no custo da energia, que vem sofrendo aumentos acima da inflação.

Trata-se de uma energia limpa e renovável. Sem poluição ambiental para geração, e de fácil instalação. Em menos de cinco anos, o retorno gerado pela economia cobre o valor do investimento, e o sistema tem uma vida útil maior que 25 anos, explica o especialista.

A energia é distribuída para atender às cargas do condomínio, e o excesso é injetado na rede de distribuição da concessionária (EDP) e retirada quando necessário. Como o sistema está interligado à concessionária de energia, não há necessidade de armazenar. Essa energia injetada poderá ser resgatada a qualquer tempo, num prazo máximo de 5 anos, adianta João Olívio.

O baixo custo de manutenção é outra vantagem do sistema fotovoltaico. Os gastos são muito pequenos. Basicamente, os módulos devem ser lavados anualmente para retirada de poeira e de outras partículas que impeçam a incidência direta da luz sobre eles e revisão das conexões elétricas, explica.

Ecologia

A instalação do sistema fotovoltaico é uma das inovações ecologicamente corretas do condomínio Gran Reserva. O edifício será erguido em um terreno com 3.553,95 m², incluindo a preservação de uma área verde com 800 m², e será construído com métodos e materiais construtivos de ponta e integrados com os conceitos da sustentabilidade.

Além disso, o prédio vai contar com a instalação de sistema de reúso de água de chuva e de ar-condicionado, sensor de presença nas áreas comuns em lâmpadas de LED, além do uso da tecnologia Light Steel Frame e Drywall na construção, entre outros. Este método construtivo permite a redução de resíduos e garante melhor conforto térmico.

Conseguimos atingir o retorno esperado e a satisfação dos clientes com sua compra. O empreendimento possui diferenciais pensados especialmente para quem busca imóveis com plantas inteligentes e que proporcionem mais conforto e segurança, afirma o diretor executivo da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso.

FICHA TÉCNICA

Nome do empreendimento: Gran Reserva

Realização: Impacto Engenharia

Localização: Jardim Camburi, Vitória

Total de unidades: 112 apartamentos, divididos em duas torres

Número de quartos: 4 Quartos com 1 suíte: 106,53m² / 3 quartos com 1 suíte: de 87,96 a 88,24m² / 3 Quartos com 3 suítes: 97,07m²

Lazer: piscina, gran grill, fitness, gran gourmet, gran salão, brinquedoteca, playground e gran lazer

Preço: a partir de R$ 550 mil, mas haverá preço promocional pra quem visitar o showroom no dia do evento

Previsão de entrega: setembro de 2022

Telefone para vendas: 3025.1400