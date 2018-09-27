Paraíso rural de Guarapari ganha investimentos e desperta para o turismo

O clima ameno, um friozinho típico da região das montanhas capixabas, predomina neste pedacinho de terra dentro do território de Guarapari. Perto dos limites entre Alfredo Chaves, Marechal Floriano e Anchieta, o distrito de Todos os Santos é um pequeno paraíso, que refúgio aos fins de semana de alguns capixabas.

Com um grande potencial para o turismo de lazer e agrícola, a comunidade está passando por um período de mudanças e melhorias de infraestrutura, como a reforma do campo de futebol e a chegada de um grande empreendimento imobiliário, que vão gerar emprego e renda em curto espaço de tempo.

Morando há 28 anos em Todos os Santos, a coordenadora de atividades da Igreja Católica da comunidade, Ana Paula Vilela Gobbi, acredita que o distrito tem um grande potencial para o turismo, que deve ser despertado nos próximos anos.

O vilarejo que representa a sede do distrito é pequeno, mas a região é composta por várias propriedades rurais em volta. Temos uma produção forte de uva, artesanato, biscoito e tapetes. São atividades que podem receber investimentos para atrair visitantes aos fins de semana. Podemos nos espelhar em Pedra Azul, por exemplo, explica.

Região vai receber o condomínio fechado de lotes chamado "Ítalo e Alemã" Crédito: Divulgação

Primeiros investimentos

Os pouco mais de 1.200 habitantes já começam a colher os frutos de alguns investimentos feitos pela iniciativa privada. A primeira benfeitoria foi a reforma do campo de futebol da comunidade, que já existia, mas eram precários para uso.

Entre as intervenções estão drenagem, nova iluminação, implantação de grama especial e alambrado, construção de vestiários, área de churrasqueira e bar, que podem ser utilizados para confraternizações e eventos, além de uma área para estacionamento.

Condomínio

Todos os Santos receberá um empreendimento imobiliário que promete descortinar a localidade para Guarapari e outras cidades capixabas. Será um condomínio fechado, com terrenos que estarão disponíveis para venda em breve, e que vai agregar valor à pequena localidade.

O empreendimento, realizado pelo grupo Astori, uma empresa do ramo imobiliário fundada na própria região, se chamará Ítalo & Alemã Condomínio, uma homenagem a concentração de imigrantes italianos e alemães na região, entre eles um dos ilustres moradores da região, Ventura Astori.

Esse sonho que estou realizando é em homenagem ao meu pai, nascido e criado na região, e que sempre lutou por melhorias pelo distrito de Todos os Santos. Mesmo na sua ausência, estou me espalhando em tudo que ele buscou para o local, mesmo com as dificuldades da época. Será uma benfeitoria para todos do distrito, afirma o empresário Acácio Ventura Astori.

Com um grande potencial para o turismo de lazer e agrícola, o distrito de Todos os Santos está passando por um período de mudanças e melhorias de infraestrutura Crédito: Divulgação

Qualidade de vida

O agricultor, motorista e presidente da Associação de Moradores de Todos os Santos, Valter Buback, aponta que a comunidade é ideal para quem busca tranquilidade e o contato com a natureza. Aqui ainda é um dos poucos lugares que você pode dormir de janela aberta, diz o morador de 56 anos. Esse condomínio, aliado aos outros investimentos que estão chegando ao distrito, serão sempre muito bem-vindo, completa.