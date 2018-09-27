Paraíso rural de Guarapari ganha investimentos e desperta para o turismo

O clima ameno, um friozinho típico da região das montanhas capixabas, predomina neste pedacinho de terra dentro do território de Guarapari. Perto dos limites entre Alfredo Chaves, Marechal Floriano e Anchieta, o distrito de Todos os Santos é um pequeno paraíso, que refúgio aos fins de semana de alguns capixabas.
Com um grande potencial para o turismo de lazer e agrícola, a comunidade está passando por um período de mudanças e melhorias de infraestrutura, como a reforma do campo de futebol e a chegada de um grande empreendimento imobiliário, que vão gerar emprego e renda em curto espaço de tempo.
Morando há 28 anos em Todos os Santos, a coordenadora de atividades da Igreja Católica da comunidade, Ana Paula Vilela Gobbi, acredita que o distrito tem um grande potencial para o turismo, que deve ser despertado nos próximos anos.
O vilarejo que representa a sede do distrito é pequeno, mas a região é composta por várias propriedades rurais em volta. Temos uma produção forte de uva, artesanato, biscoito e tapetes. São atividades que podem receber investimentos para atrair visitantes aos fins de semana. Podemos nos espelhar em Pedra Azul, por exemplo, explica.
Primeiros investimentos
Os pouco mais de 1.200 habitantes já começam a colher os frutos de alguns investimentos feitos pela iniciativa privada. A primeira benfeitoria foi a reforma do campo de futebol da comunidade, que já existia, mas eram precários para uso.
Entre as intervenções estão drenagem, nova iluminação, implantação de grama especial e alambrado, construção de vestiários, área de churrasqueira e bar, que podem ser utilizados para confraternizações e eventos, além de uma área para estacionamento.
Condomínio
Todos os Santos receberá um empreendimento imobiliário que promete descortinar a localidade para Guarapari e outras cidades capixabas. Será um condomínio fechado, com terrenos que estarão disponíveis para venda em breve, e que vai agregar valor à pequena localidade.
O empreendimento, realizado pelo grupo Astori, uma empresa do ramo imobiliário fundada na própria região, se chamará Ítalo & Alemã Condomínio, uma homenagem a concentração de imigrantes italianos e alemães na região, entre eles um dos ilustres moradores da região, Ventura Astori.
Esse sonho que estou realizando é em homenagem ao meu pai, nascido e criado na região, e que sempre lutou por melhorias pelo distrito de Todos os Santos. Mesmo na sua ausência, estou me espalhando em tudo que ele buscou para o local, mesmo com as dificuldades da época. Será uma benfeitoria para todos do distrito, afirma o empresário Acácio Ventura Astori.
Qualidade de vida
O agricultor, motorista e presidente da Associação de Moradores de Todos os Santos, Valter Buback, aponta que a comunidade é ideal para quem busca tranquilidade e o contato com a natureza. Aqui ainda é um dos poucos lugares que você pode dormir de janela aberta, diz o morador de 56 anos. Esse condomínio, aliado aos outros investimentos que estão chegando ao distrito, serão sempre muito bem-vindo, completa.