OAB-ES inaugura espaço em Vitória para advogados atenderem clientes

Divulgação/OAB/ES Crédito: Espaço do Meu Escritório oferecerá estrutura para advogado prestar seus serviços.

Moderna e equipada com as ferramentas digitais necessárias para a atividade dos profissionais, a estrutura oferecerá 12 estações de trabalho, com computadores prontos e conexão com a internet para a formulação de documentos, além de quatro salas para encontros com os clientes. Como medida de prevenção contra a Covid-19, o ambiente vai funcionar a princípio com metade da capacidade de ocupação.

"Esta é a realização de mais um sonho de nossa gestão. Proporcionar esse espaço moderno, bem localizado e democrático, para os advogados que precisarem, traz-nos uma grande satisfação." José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES

Divulgação/OAB/ES Crédito: O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, ressaltou que o Meu Escritório é a realização de mais um sonho da sua gestão.

Nesta fase inicial das atividades, os advogados terão direito a uma hora gratuita de utilização. O acesso será por ordem de chegada, sem hora marcada, ou seja, sem necessidade de cadastramento prévio. É o período no qual o Meu Escritório passará por testes para avaliar a demanda.

Conheça a estrutura do Meu Escritório, na Enseada do Suá

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A intenção, segundo Rizk, é mensurar se o tempo limite das reuniões e o prazo de uso das estações estão adequados, a fim de oferecer oportunidade igualitária de acesso a todos. Caso seja necessário, posteriormente será estudada a possibilidade de marcação  por telefone ou pela web  para uso do serviço.

O presidente da OAB-ES destacou, ainda, que o próximo passo do projeto será expandir a abertura de salas do Meu Escritório para o interior do Estado. Vamos levá-lo para os centros onde a demanda é maior no interior, acrescentou Rizk.

Divulgação/OAB/ES Crédito: Salas onde advogado poderá atender clientes integram as instalações.

Conquista

O novo arranjo é uma conquista da categoria, sobretudo para os integrantes em início de carreira, pois muitos ainda não têm condições de contar com suas próprias instalações, enfatizou o presidente da Jovem Advocacia, Baltazar Bittencourt, que visitou o Meu Escritório ao lado do presidente da OAB-ES e a Diretoria da OAB Jovem

"É um ambiente moderno e confortável, onde a advocacia poderá atender seus clientes de forma reservada, reunir-se e ter acesso à estrutura para peticionamento eletrônico e audiências e sustentações orais virtuais. Mais um feito do nosso presidente Rizk e de sua gestão, seriamente comprometida em trazer melhorias concretas para a classe." Baltazar Bittencourt - Presidente da Jovem Advocacia

Ele destacou, ainda, o cuidado da direção da Ordem em relação à escolha do ponto, um endereço privilegiado, ao lado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e da nova sede da Justiça do Trabalho.