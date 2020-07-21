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"Meu Escritório"

OAB-ES inaugura espaço em Vitória para advogados atenderem clientes

O Meu Escritório oferecerá também 12 estações de trabalho, com conexão com a internet, para a formulação de documentos, além de quatro salas para reuniões

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:50
Divulgação/OAB/ES
Divulgação/OAB/ES Crédito: Espaço do Meu Escritório oferecerá estrutura para advogado prestar seus serviços.
Um espaço para o advogado receber os clientes, fazer reuniões e redigir peticionamentos e outras peças vai ser inaugurado nesta quarta-feira (22), às 15 horas, em Vitória. Iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil  Seccional Espírito Santo (OAB-ES), o Meu Escritório  como o serviço foi batizado , está situado em endereço estratégico, na Enseada do Suá, no térreo do Edifício Global Tower, próximo a sede de tribunais. O evento de abertura das instalações será transmitido ao vivo no perfil da instituição no Instagram.
Moderna e equipada com as ferramentas digitais necessárias para a atividade dos profissionais, a estrutura oferecerá 12 estações de trabalho, com computadores prontos e conexão com a internet para a formulação de documentos, além de quatro salas para encontros com os clientes. Como medida de prevenção contra a Covid-19, o ambiente vai funcionar a princípio com metade da capacidade de ocupação.
"Esta é a realização de mais um sonho de nossa gestão. Proporcionar esse espaço moderno, bem localizado e democrático, para os advogados que precisarem, traz-nos uma grande satisfação."
José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES
Divulgação/OAB/ES
Divulgação/OAB/ES Crédito: O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, ressaltou que o Meu Escritório é a realização de mais um sonho da sua gestão.
Nesta fase inicial das atividades, os advogados terão direito a uma hora gratuita de utilização. O acesso será por ordem de chegada, sem hora marcada, ou seja, sem necessidade de cadastramento prévio. É o período no qual o Meu Escritório passará por testes para avaliar a demanda.

Conheça a estrutura do Meu Escritório, na Enseada do Suá

A intenção, segundo Rizk, é mensurar se o tempo limite das reuniões e o prazo de uso das estações estão adequados, a fim de oferecer oportunidade igualitária de acesso a todos. Caso seja necessário, posteriormente será estudada a possibilidade de marcação  por telefone ou pela web  para uso do serviço.
O presidente da OAB-ES destacou, ainda, que o próximo passo do projeto será expandir a abertura de salas do Meu Escritório para o interior do Estado. Vamos levá-lo para os centros onde a demanda é maior no interior, acrescentou Rizk.
Divulgação/OAB/ES
Divulgação/OAB/ES Crédito: Salas onde advogado poderá atender clientes integram as instalações.

Conquista

O novo arranjo é uma conquista da categoria, sobretudo para os integrantes em início de carreira, pois muitos ainda não têm condições de contar com suas próprias instalações, enfatizou o presidente da Jovem Advocacia, Baltazar Bittencourt, que visitou o Meu Escritório ao lado do presidente da OAB-ES e a Diretoria da OAB Jovem.
"É um ambiente moderno e confortável, onde a advocacia poderá atender seus clientes de forma reservada, reunir-se e ter acesso à estrutura para peticionamento eletrônico e audiências e sustentações orais virtuais. Mais um feito do nosso presidente Rizk e de sua gestão, seriamente comprometida em trazer melhorias concretas para a classe."
Baltazar Bittencourt - Presidente da Jovem Advocacia
Ele destacou, ainda, o cuidado da direção da Ordem em relação à escolha do ponto, um endereço privilegiado, ao lado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e da nova sede da Justiça do Trabalho.
Divulgação/OAB/ES
Divulgação/OAB/ES Crédito: Em bancada com 12 estações de trabalho, profissional terá todas as ferramentas para redigir peticionamentos e outras peças.

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