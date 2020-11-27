Instituto abre matrículas para cursos e especializações na saúde

Ao todo, o Instituto Humboldt conta com quatro tipos de especialização: Instrumentação Cirúrgica, Enfermagem do Trabalho, Hematologia e Urianálise Crédito: Humboldt/Divulgação

Oferecendo cursos no campo profissional mais demandado nesta pandemia, o Instituto Humboldt constata o aumento do interesse do seu público-alvo pela formação na área da saúde, um mercado em que atua há 38 anos. O estabelecimento, situado na Ilha de Santa Maria, em Vitória, já está com matrículas abertas para as turmas de 2021 a valores promocionais, com mensalidades a partir de R$ 199.

Seis cursos técnicos e quatro diferentes especializações estão no portfólio, entre eles o de técnico de Enfermagem e o de técnico de Farmácia. O diretor do Instituto Humboldt, João Vitor Bortolon Seidel, explica a crescente atração pelas duas carreiras.

As pessoas passaram a procurar essas áreas devido à grande demanda de emprego. Além disso, a pandemia despertou um olhar de cuidado para com o próximo, o que na minha visão fez com que aumentasse a busca pelo curso de técnico de Enfermagem, enfatiza.

A unidade, complementa ele, pretende expandir o número de estudantes para o próximo ano, quando muitas novidades serão adotadas. Protocolizamos uma solicitação no Conselho Estadual de Educação a fim de elevar a demanda de vagas e turnos que ofereçam esse curso, o que criará um caminho de oportunidades para quem busca capacitação em 2021, acrescentou Seidel.

Situado na Ilha de Santa Maria, em Vitória, o Instituto Humboldt já está com matrículas abertas para 2021 Crédito: Humboldt/Divulgação

Ainda de acordo com o diretor, todos os cursos técnicos estão com valores promocionais, com matrículas abertas até 18 de dezembro deste ano. Temos seis opções de cursos técnicos. Enfermagem, Análises Clínicas, Farmácia, Nutrição, Estética e Radiologia. Os quatro tipos de especialização são: Instrumentação Cirúrgica, Enfermagem do Trabalho, Hematologia e Urianálise. As aulas são realizadas em horários noturnos e matutinos e aos sábados, informa.

Sobre o modelo a ser utilizado, ele acrescenta que alguns cursos técnicos serão mantidos com o tradicional formato 100% presencial. Com cuidados e respeitando todo tipo de protocolo de segurança emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), vamos manter o ensino presencial em 2021. E quanto à possibilidade de o curso Técnico em Enfermagem ser implantado no sistema EaD, acredito que talvez algumas disciplinas possam ser ministradas de modo remoto, como as teóricas. No entanto, aquelas disciplinas práticas serão mantidas da maneira presencial, pois eu acredito que ainda é a melhor forma para o aluno atingir o sucesso profissional.

Além do curso técnico de Enfermagem, o diretor destacou o crescimento do número de drogarias no Espírito Santo e garantiu que o curso técnico em Farmácia passou a ser alvo daqueles que buscam crescimento e recolocação no mercado de trabalho.