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Frigorífico tem qualidade certificada e reconhecida internacionalmente

Unidades do Frisa, em Minas Gerais e em Colatina, receberam conceito máximo na certificação BCR, uma norma global de segurança alimentar.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 01:54

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 01:54

Área de produção da carne in natura do Frigorífico Frisa, que passou pela auditoria para recertificação
Área de produção da carne in natura do Frigorífico Frisa, que passou por auditoria para recertificação Crédito: Divulgação/Jose Alberto Jr
Somente uma empresa com mais de meio século de existência, e comprometida com a segurança dos consumidores, é capaz de alcançar e manter o reconhecimento nacional e internacional pelo padrão de qualidade adotado na produção de alimentos.
As unidades do Frigorífico Frisa, instaladas no município mineiro de Nanuque e em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, passaram por uma auditoria, feita por uma empresa particular e independente, e foram recertificadas pela BCR com o conceito AA, que indica o padrão máximo de qualidade. O selo é válido para as carnes produzidas e vendidas in natura pelo Frisa.
A certificação é concedida às empresas que atendem, rigorosamente, às exigências da norma quanto às instalações, sistemas, colaboradores e procedimentos operacionais. A BCR é uma norma mundial de segurança alimentar, reconhecida pela Global Food Safety Initiative (GFSI), uma organização privada internacional, criada há 19 anos para padronizar as regras de segurança alimentar e de eficiência em toda a cadeia de fornecimento.
A nota máxima é um reconhecimento do cuidado e do rigor em nossos processos. Mantivemos a auditoria em 2020, mesmo com a pandemia, porque acreditamos no nosso potencial. Tudo foi feito com as medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde e  o da Agricultura, um desafio a mais, considerando todas as complexidades causadas pelo coronavírus. Os resultados alcançados diante da harmonização dos procedimentos foi fantástico, explica a gerente de qualidade do Frisa, Rosangela Guedes.

PRATA DA CASA

Genuinamente colatinense, o Frigorífico Frisa também possui unidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na Bahia, e emprega mais de três mil pessoas. A empresa é uma das maiores e mais importantes de Colatina e, por meio da marca forte e tradicional no mercado de alimentos, leva o nome do município para quase todo o país e até para o exterior.
O Frisa fornece carne bovina e uma gama completa de produtos industrializados para vários Estados brasileiros. Também está presente em pelo menos 60 países.
Arthur Arpini Coutinho, do Frigorifico Frisa
Arthur Arpini Coutinho, por meio da empresa, fez doações para o hospital Silvio Avidos durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação/Frisa

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Por meio do frigorífico Frisa, o empresário Arthur Arpini Coutinho doou equipamentos de ar-condicionado para o hospital estadual Silvio Avidos, referência na região para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Também doou nove beliches e 18 colchões para o descanso dos profissionais da saúde. Além disso, a empresa fez doações de alimentos para projetos do Espírito Santo e de Minas Gerais.

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