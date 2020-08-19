Frigorífico tem qualidade certificada e reconhecida internacionalmente

Área de produção da carne in natura do Frigorífico Frisa, que passou por auditoria para recertificação Crédito: Divulgação/Jose Alberto Jr

Somente uma empresa com mais de meio século de existência, e comprometida com a segurança dos consumidores, é capaz de alcançar e manter o reconhecimento nacional e internacional pelo padrão de qualidade adotado na produção de alimentos.

As unidades do Frigorífico Frisa, instaladas no município mineiro de Nanuque e em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, passaram por uma auditoria, feita por uma empresa particular e independente, e foram recertificadas pela BCR com o conceito AA, que indica o padrão máximo de qualidade. O selo é válido para as carnes produzidas e vendidas in natura pelo Frisa.

A certificação é concedida às empresas que atendem, rigorosamente, às exigências da norma quanto às instalações, sistemas, colaboradores e procedimentos operacionais. A BCR é uma norma mundial de segurança alimentar, reconhecida pela Global Food Safety Initiative (GFSI), uma organização privada internacional, criada há 19 anos para padronizar as regras de segurança alimentar e de eficiência em toda a cadeia de fornecimento.

A nota máxima é um reconhecimento do cuidado e do rigor em nossos processos. Mantivemos a auditoria em 2020, mesmo com a pandemia, porque acreditamos no nosso potencial. Tudo foi feito com as medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde e o da Agricultura, um desafio a mais, considerando todas as complexidades causadas pelo coronavírus. Os resultados alcançados diante da harmonização dos procedimentos foi fantástico, explica a gerente de qualidade do Frisa, Rosangela Guedes.

PRATA DA CASA

Genuinamente colatinense, o Frigorífico Frisa também possui unidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na Bahia, e emprega mais de três mil pessoas. A empresa é uma das maiores e mais importantes de Colatina e, por meio da marca forte e tradicional no mercado de alimentos, leva o nome do município para quase todo o país e até para o exterior.

O Frisa fornece carne bovina e uma gama completa de produtos industrializados para vários Estados brasileiros. Também está presente em pelo menos 60 países.

Arthur Arpini Coutinho, por meio da empresa, fez doações para o hospital Silvio Avidos durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação/Frisa

RESPONSABILIDADE SOCIAL