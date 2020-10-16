Faculdade do ES consegue ótimos resultados com ensino remoto

Alunos e professores da FDV planejaram a adaptação durante o período de pandemia Crédito: FDV/Divulgação

Como enfrentar uma pandemia em que as aulas passariam a ser remotas sem perder a qualidade das aulas presenciais? Esse foi o desafio que a equipe de professores e os alunos da FDV enfrentaram para lidar com a necessidade de distanciamento social. Por meio de adaptação e muito diálogo, a instituição conseguiu organizar as aulas de forma que atendesse às necessidades dos estudantes e pudesse respeitar o tempo de cada um. Isso tudo mantendo o padrão de excelência no ensino da instituição, que completou 25 anos de existência este ano.

Mesmo antes de as aulas precisarem ser remotas, a coordenação e os corpos docente e discente da instituição já estavam se reunindo e buscando soluções, como afirma o coordenador do curso de Graduação em Direito da FDV, Ricardo Goretti. Organizamos tudo em três momentos. O primeiro foi de avaliar o impacto da pandemia. Nos reunimos com alunos e professores e compartilhamos a necessidade de suspender as aulas presenciais por um período indeterminado. Uma semana foi o período que tivemos para nos reorganizar para recomeçarmos no ambiente on-line. Em seguida, foi a organização do planejamento pedagógico e, por fim, o acompanhamento e o atendimento mais pontuais para aperfeiçoarmos nossas técnicas adaptadas à nova realidade, explica.

A alternativa encontrada foi o uso da plataforma já existente da própria FDV, uma vez que muitos alunos já a utilizavam para a realização de atividades complementares. Daí para frente, foi questão de adaptar à nova realidade. Os professores se familiarizaram rapidamente com a plataforma e tiveram um papel importante de articuladores entre a administração da faculdade e os estudantes.

Ricardo Goretti, coordenador do curso de Graduação em Direito da FDV: "Uma semana foi o período que tivemos para nos reorganizar para recomeçarmos no ambiente on-line" Crédito: FDV/Divulgação

Os planejamentos passaram a ser avaliados e inseridos na plataforma para o aluno semanalmente. Essa organização contribuiu e muito para que nosso aluno pudesse se concentrar nos estudos e para que nossos professores pudessem desenvolver seu trabalho com tranquilidade. Foram elaboradas atividades específicas para o ambiente virtual, mantendo o aluno como protagonista do seu conhecimento, que é uma das nossas diretrizes, pontua a coordenadora pedagógica e professora da Graduação e Especialização da FDV, Juliana Ferrari.

Esse trabalho foi observado positivamente pelos alunos, que passaram a ter novas formas de avaliação e a receber conteúdos e métodos exclusivos para o novo formato de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, a plataforma FDV Digital permitiu seguir com o calendário de 2020 sem alterações, registrando 99% de alunos ativos.

Juliana Ferrari, coordenadora pedagógica e professora da Graduação e Especialização da FDV: "Foram elaboradas atividades específicas para o ambiente virtual" Crédito: FDV/Divulgação

A FDV foi muito rápida em dar a resposta a essa nova realidade. E com a plataforma utilizada, que é acessível a todos os alunos, conseguiu manter as aulas virtuais na mesma qualidade das presenciais, observa a aluna do 10º período da graduação, Bruna Nitz.

Vestibular 2021

Segundo a estudante da FDV Bruna Nitz, a faculdade foi muito rápida para se adaptar a nova realidade devido à pandemia Crédito: FDV/Divulgação

A instituição já está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2021. A prova será realizada no dia 14 de novembro, e as inscrições podem ser feitas pelo site da FDV

Neste ano, o Vestibular será ainda mais importante para quem deseja ingressar no primeiro semestre de 2021, devido ao adiamento do ENEM. As inscrições também estão abertas nas modalidades Transferência (para os alunos que estão cursando em outras instituições e desejam mudar para a FDV) e Segunda Graduação (para aqueles profissionais que já possuem diploma de ensino superior).

A FDV já está com vestibular aberto para ingresso no primeiro semestre de 2021; as inscrições podem ser feitas no site da instituição Crédito: FDV/Divulgação

Líder nacional em aprovação média na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a FDV conquistou o 1º lugar no Ranking da OAB mais vezes do que qualquer outra instituição do país, sendo a faculdade de ensino superior com maior frequência entre as 10 primeiras ao longo de 30 exames. Em 2020, o estudo OAB em Números  volume IV comprovou que a FDV possui a maior aprovação média do país entre as particulares e no Top 10, considerando também as federais.

Descubra qual área do Direito combina mais com você: