Escolher uma Instituição de ensino de excelência é garantir um futuro de sucesso Crédito: Centro Universitário São Camilo - ES

Não é uma tarefa fácil escolher uma Instituição de Ensino completa, que ofereça desde a Educação Infantil até a Pós-graduação, e que seja comprometida com a formação e o desenvolvimento humano e profissional das pessoas. Com 32 anos em Cachoeiro de Itapemirim, a São Camilo-ES tem a missão de “Promover o desenvolvimento do ser humano por meio da saúde, educação e socialização, segundo os valores camilianos”.

O decorrer dessa trajetória de compromisso exigiu da Instituição muito equilíbrio em vários momentos considerados desafiadores, principalmente no ano de 2020 em que o mundo foi surpreendido pela deflagração da pandemia da COVID-19. Foi preciso reinventar novas estratégias, em tempo recorde, para que os alunos continuassem prosseguindo com seus estudos e para que os colaboradores permanecessem sadios, trabalhando em uma Instituição segura.

Mesmo com todo este cenário, mas comprometida com seus alunos, colaboradores e comunidade, a Instituição faz constantes investimentos em infraestrutura, pois acredita que o meio escolar é o palco onde acontece a construção do conhecimento através da transformação do sujeito, por meio de aulas teóricas e práticas. Um dos grandes diferenciais da São Camilo são as aulas práticas realizadas, por todos os segmentos, em laboratórios de tecnologia de ponta que totalizam mais de quarenta.

Com o resultado do trabalho desenvolvido por todo o corpo docente e administrativo, conquistaram-se várias premiações, como: Prêmio Gazeta Empresarial, Prêmio Biguá de Sustentabilidade, SINEPE em Ação, dentre outros. Vale ressaltar que na edição de 2020 do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela TV Gazeta Sul, a Instituição obteve três premiações: Produção de Carvão Aditivado a partir de Resíduos Vegetais da Bananicultura, Cremes Hidratantes Regenerativos obtidos a partir do Óleo de Rã e Espaço de Educação Ambiental e de Transformação de Aprendizagem Abstrata em Concreta (Fazendinha São Francisco).

A São Camilo-ES possui várias opções para você e seu filho. A Instituição oferta: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, mais de vinte e cinco cursos de Graduação, além de mais de quarenta cursos de Pós-graduação. Todos estes segmentos estão com as matrículas abertas para 2021.

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