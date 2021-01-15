Escolher uma Instituição de ensino de excelência é garantir um futuro de sucesso

Não é uma tarefa fácil escolher uma Instituição de Ensino completa, que ofereça desde a Educação Infantil até a Pós-graduação, e que seja comprometida com a formação e o desenvolvimento humano e profissional das pessoas. Com 32 anos em Cachoeiro de Itapemirim, a São Camilo-ES tem a missão de “Promover o desenvolvimento do ser humano por meio da saúde, educação e socialização, segundo os valores camilianos”.
O decorrer dessa trajetória de compromisso exigiu da Instituição muito equilíbrio em vários momentos considerados desafiadores, principalmente no ano de 2020 em que o mundo foi surpreendido pela deflagração da pandemia da COVID-19. Foi preciso reinventar novas estratégias, em tempo recorde, para que os alunos continuassem prosseguindo com seus estudos e para que os colaboradores permanecessem sadios, trabalhando em uma Instituição segura.
Mesmo com todo este cenário, mas comprometida com seus alunos, colaboradores e comunidade, a Instituição faz constantes investimentos em infraestrutura, pois acredita que o meio escolar é o palco onde acontece a construção do conhecimento através da transformação do sujeito, por meio de aulas teóricas e práticas. Um dos grandes diferenciais da São Camilo são as aulas práticas realizadas, por todos os segmentos, em laboratórios de tecnologia de ponta que totalizam mais de quarenta.
Com o resultado do trabalho desenvolvido por todo o corpo docente e administrativo, conquistaram-se várias premiações, como: Prêmio Gazeta Empresarial, Prêmio Biguá de Sustentabilidade, SINEPE em Ação, dentre outros. Vale ressaltar que na edição de 2020 do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela TV Gazeta Sul, a Instituição obteve três premiações: Produção de Carvão Aditivado a partir de Resíduos Vegetais da Bananicultura, Cremes Hidratantes Regenerativos obtidos a partir do Óleo de Rã e Espaço de Educação Ambiental e de Transformação de Aprendizagem Abstrata em Concreta (Fazendinha São Francisco).
A São Camilo-ES possui várias opções para você e seu filho. A Instituição oferta: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, mais de vinte e cinco cursos de Graduação, além de mais de quarenta cursos de Pós-graduação. Todos estes segmentos estão com as matrículas abertas para 2021.
Para participar do Processo Seletivo 2021, basta agendar sua prova através do site saocamilo-es.br.
Você é o nosso convidado para conhecer nosso Projeto Pedagógico, Laboratórios, Espaço de Convivência e Fazendinha São Francisco. Agende sua visita através do telefone (28) 3526-5911. Para visitação, estaremos disponíveis para recebê-los no horário de 8 às 17h, de segunda a sexta-feira. O horário de atendimento ao público é de 8h às 20h30, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h.