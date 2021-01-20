Escola do ES lança plataforma de orientação pré-escolar para crianças

A ferramenta "Sundays em Casa" pode ser utilizada em qualquer lugar com o suporte de um adulto Crédito: Escola São Domingos/Divulgação

Uma rica aprendizagem durante a primeira infância é decisiva para os anos seguintes na vida de uma criança. Para contribuir com o desenvolvimento infantil, o ano de 2021 chega com uma novidade para as famílias. Isso porque a Escola São Domingos (ESD) lança uma plataforma descomplicada e inovadora chamada "Sundays em Casa" para os pequenos de 1 ano e meio a 3 anos que ainda não frequentam escolas regulares.

A ferramenta, que pode ser utilizada em qualquer lugar com o suporte de um adulto, aproveita ao máximo a janela de oportunidades cognitivas típica da primeira infância, quando a criança tem maiores chances de aprendizado. Dividida em Unidades Temáticas, a tecnologia aborda temas como família, cores e formas, animais, meio ambiente e muitos outros assuntos.

Esses temas são o pano de fundo para a realização diária de atividades de estimulação que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências infantis, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes.

“As Unidades Temáticas são divididas por dias. Cada dia tem um conjunto de recursos como músicas, histórias, brincadeiras e atividades, pensado para ser realizado em algo como duas horas, o que pode variar de família para família”, explica Juliana Romano, pedagoga e head de produto da plataforma.

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

De acordo com a pedagoga da ESD, Larissa Gaspar, o principal benefício para as famílias que optam por estimular o desenvolvimento infantil no momento pré-escolar é a formação de hábitos e habilidades que servirão de base para toda a trajetória da criança.

“Uma criança que se desenvolve com interação familiar e estimulação adequada tem muito mais chances de construir uma vida plena e feliz”, pontua a especialista.

Em relação às atividades disponibilizadas na ferramenta, todas foram desenvolvidas considerando o conceito de janela de oportunidades e embasadas também nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), legislação que rege a Educação no Brasil.

COMO ACESSAR

Além de usar por meio de um computador ou um notebook pelo site , o acesso a "Sundays em Casa" também pode ser feito via aplicativo, disponível para download tanto para o sistema iOS quanto para o Android. A ferramenta também pode ser usada por meio do navegador do celular.