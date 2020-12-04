Empresa capixaba é a primeira do Brasil a conquistar selo de Minerais Orgânicos

Proteinorte Crédito: Acervo

Seja no almoço com a família, no churrasco ou num jantar sofisticado, a carne de frango tem o seu lugar. E o segredo para agradar a todos os paladares está na carne suculenta e macia. Se as pessoas conhecessem mais os processos de produção, entenderiam que existem produtos diferentes no mercado. E não estou falando apenas da questão produtiva. A diferença está na carne mesmo, no sabor, na textura e no cheiro, explicou o diretor superintendente Elder Marim.

Essa é a preocupação da Proteinorte: garantir frango de qualidade para o consumidor. Há alguns anos, a empresa decidiu investir em uma alimentação diferenciada para todas as aves. Incluímos minerais orgânicos na ração, um produto 100% vegetal e altamente saudável, que ajuda no desenvolvimento adequado das aves e torna a carne mais macia, saborosa e nutritiva,

A indústria foi pioneira no Brasil nessa iniciativa e conseguiu, junto ao Ministério da Agricultura, a liberação para imprimir nas embalagens o selo de Minerais Orgânicos. A Alltech, empresa que fornece o produto e atua em mais de 120 países, possui todos os estudos necessários para comprovar a eficiência do uso desses minerais em relação a qualidade do produto final que chega para o consumidor.

A Proteinorte também cuida de todo o processo, desde a chegada dos pintinhos até a entrega dos produtos no supermercado. Há mais de 40 anos trabalhamos com a filosofia de investir em qualidade e buscar sempre caminhos que possam nos levar a controles de qualidade rígidos e produtos saudáveis e nutritivos para nossos clientes.

Vem novidades por aí

A empresa vai lançar novas embalagens em breve e também se prepara para pensar em novos produtos. A indústria está sendo ampliada em algumas áreas, o que vai nos permitir criar outros produtos para atender as expectativas do consumidor, que quer comodidade e praticidade. As tendências apontam para produtos cada vez mais saudáveis, produzidos de forma sustentável e que façam bem às pessoas afirmou Elder Marim.

Fundada em 1976, a Proteinorte conta com um moderno e eficiente parque industrial, com 110 mil m² de área construída, e tem capacidade para abate de até 150 mil aves por dia.