Do Berçário ao Ensino Médio: escola cresce como uma grande família

Laboratório IPE Crédito: Divulgação IPE

Ensinar é mais do que transferir conhecimento. É olhar nos olhos de quem está aprendendo e entender que cada aluno é único. Quando o professor transmite conhecimento, ele também aprende. Foi olhando com carinho e respeitando o ato de ensinar que nasceu há mais de 20 anos o Instituto de Pesquisas Educacionais, o IPE.

A sigla do Instituto, inclusive, remete a uma árvore, o Ipê. Assim como na natureza, o IPE também surgiu por meio de uma semente, como explica a diretora e fundadora da instituição, Luizette Azeredo Bittencourt. Sou muito encantada com a minha escola, pois ela nasce de uma certa solidão. Criei sozinha a logomarca, pois queria que cada quadrado representasse minha filosofia de trabalho, observa.

Luizette Azeredo Bittencourt, diretora do Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE) Crédito: Divulgação IPE

Até hoje o IPE traz no seu DNA os princípios de ensinar com qualidade, ética e formação continuada. A partir disso criei a missão, visão e a filosofia de educação.Todo mundo que entra na escola tem que ser ético, tem que participar da capacitação e a escola tem que ser de qualidade, pontua Luizette.

Atualmente, o instituto conta com 1.200 alunos de todas as faixas etárias, 182 colaboradores, 56 salas de aula, além de laboratórios, biblioteca, pátios arborizados, entre outros espaços. A escola que começou apenas com a educação infantil cresceu como uma grande árvore ao longo dos últimos anos. Segundo Luizette, o aluno entra no berçário e sai preparado para a faculdade.

Sala de aula do Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE), com tablets interativos Crédito: Divulgação IPE

Eu fiz parte da educação escolar de três gerações: avós de alunos, pais e os filhos. Sinto como se eu fizesse parte desta grande família. A nossa escola é uma grande família, por isso que a gente busca sempre manter os pais presentes na escola, ressalta a diretora.

Pandemia

A realidade diante do novo coronavírus trouxe mudanças para todo mundo, mas estar preparado para o momento fez a diferença, mais uma vez, para a instituição. Desde o primeiro dia de pandemia nós começamos com as aulas on-line e depois fechamos uma parceria com o Google for Education. Os pais adoraram, destaca Luizette.

Reconhecimento

Este ano, o IPE venceu em três categorias do Prêmio Gazeta Empresarial: Escola Particular de Educação Infantil, Escola Particular de Ensino Médio e Escola Particular de Ensino Fundamental. Para Luizette, saber da premiação foi um momento único, pois pela primeira vez a instituição foi triplamente reconhecida como a mais lembrada de Cachoeiro de Itapemirim.

Laboratório Cultural Maker IPE Crédito: Divulgação IPE