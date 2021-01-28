Curso pré-Ifes abre matrículas para aulas presenciais e on-line

O ano de 2020 foi marcado por desafios e adaptações a um novo ritmo imposto pelas medidas para combater o avanço da pandemia do novo coronavírus. Entre as ações realizadas pelo Curso Preparatec, foi adiantada em pelo menos um ano a adoção de uma plataforma on-line para a realização de aulas a distância. E para este ano, a modalidade irá continuar, assim como as aulas presenciais, que já estarão com matrículas abertas para o curso pré-Ifes a partir de 1º de fevereiro.
As três unidades da instituição, localizadas em Vila Velha, Cariacica e Serra, estão prontas para receber os alunos a partir da primeira quinzena de março, que é quando está planejado o início das aulas. Foi reduzido o número de carteiras dentro das salas, respeitando as normas de distanciamento social, além do uso obrigatório de máscara, álcool em gel e aferição de temperatura dos alunos na entrada e saída da escola.
“Fizemos mudanças físicas para adaptar a escola para receber os alunos com segurança durante a pandemia, que serão mantidas até que tudo esteja seguro. E também continuaremos a oferecer o curso a distância. Nele, os alunos terão à disposição aulas já gravadas e poderão acompanhar, ao vivo, com os colegas que estarão presentes e, inclusive, tirar suas dúvidas na hora, com o professor”, conta o diretor geral do Curso Preparatec, Ildelfonso Grobério.
A adoção de uma plataforma para aulas a distância já estava nos planos da instituição, no entanto, a previsão de lançamento seria em 2022. Mas com o isolamento social e a necessidade de continuidade do ensino, as gravações das aulas e a preparação dos professores para o novo ambiente tiveram de ser adiantadas. E para 2021, a plataforma, que estreou no ano passado, estará aperfeiçoada para atender com mais precisão os alunos que optarem por essa forma de estudos.
“Estávamos preparando para abrir essa opção de curso para 2022, mas com muito amor e muita dedicação, nosso corpo docente cumpriu a obrigação de realizar todo o conteúdo do curso, on-line, sem deixar de lado o compromisso de preparar o aluno”, observa Grobério.
RECONHECIMENTO
Primeiro lugar no Recall de Marcas de 2020 da Rede Gazeta, o Curso Preparatec possui 42 anos de experiência na preparação de alunos que desejam ingressar para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Segundo o diretor geral do curso, esse reconhecimento é muito importante para a instituição.
“Foi uma oportunidade que a sociedade manifestou quanto à qualidade do ensino que oferecemos e a maneira séria com que trabalhamos com educação. Construímos uma história forte nesses anos todos, que vai além dos portões da escola. Há uma proximidade muito grande com os alunos e seus familiares, porque todos se sentem como parte de uma grande família, aqui, no Preparatec”, disse.