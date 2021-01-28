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Curso pré-Ifes abre matrículas para aulas presenciais e on-line

1° lugar no Recall de Marcas, Preparatec já está com unidades prontas para receber alunos a partir de março e aperfeiçoou plataforma a distância

Publicado em 

28 jan 2021 às 10:46

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 10:46

Alunos do Curso Preparatec
Unidades estão preparadas para receber os alunos dentro das normas de distanciamento social Crédito: Curso Preparatec/Divulgação
O ano de 2020 foi marcado por desafios e adaptações a um novo ritmo imposto pelas medidas para combater o avanço da pandemia do novo coronavírus. Entre as ações realizadas pelo Curso Preparatec, foi adiantada em pelo menos um ano a adoção de uma plataforma on-line para a realização de aulas a distância. E para este ano, a modalidade irá continuar, assim como as aulas presenciais, que já estarão com matrículas abertas para o curso pré-Ifes a partir de 1º de fevereiro.
As três unidades da instituição, localizadas em Vila Velha, Cariacica e Serra, estão prontas para receber os alunos a partir da primeira quinzena de março, que é quando está planejado o início das aulas. Foi reduzido o número de carteiras dentro das salas, respeitando as normas de distanciamento social, além do uso obrigatório de máscara, álcool em gel e aferição de temperatura dos alunos na entrada e saída da escola.
“Fizemos mudanças físicas para adaptar a escola para receber os alunos com segurança durante a pandemia, que serão mantidas até que tudo esteja seguro. E também continuaremos a oferecer o curso a distância. Nele, os alunos terão à disposição aulas já gravadas e poderão acompanhar, ao vivo, com os colegas que estarão presentes e, inclusive, tirar suas dúvidas na hora, com o professor”, conta o diretor geral do Curso Preparatec, Ildelfonso Grobério.
A adoção de uma plataforma para aulas a distância já estava nos planos da instituição, no entanto, a previsão de lançamento seria em 2022. Mas com o isolamento social e a necessidade de continuidade do ensino, as gravações das aulas e a preparação dos professores para o novo ambiente tiveram de ser adiantadas. E para 2021, a plataforma, que estreou no ano passado, estará aperfeiçoada para atender com mais precisão os alunos que optarem por essa forma de estudos.
Alunos do Curso Preparatec
Curso vai ofertar opções presenciais e a distância para as aulas em 2021 Crédito: Curso Preparatec/Divulgação
“Estávamos preparando para abrir essa opção de curso para 2022, mas com muito amor e muita dedicação, nosso corpo docente cumpriu a obrigação de realizar todo o conteúdo do curso, on-line, sem deixar de lado o compromisso de preparar o aluno”, observa Grobério.

RECONHECIMENTO

Primeiro lugar no Recall de Marcas de 2020 da Rede Gazeta, o Curso Preparatec possui 42 anos de experiência na preparação de alunos que desejam ingressar para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Segundo o diretor geral do curso, esse reconhecimento é muito importante para a instituição.
Alunos do Curso Preparatec
Alguns dos alunos aprovados no Processo Seletivo no final de 2019 (antes da pandemia): curso foi o 1º lugar no Recall de Marcas 2020 Crédito: Curso Preparatec/Divulgação
“Foi uma oportunidade que a sociedade manifestou quanto à qualidade do ensino que oferecemos e a maneira séria com que trabalhamos com educação. Construímos uma história forte nesses anos todos, que vai além dos portões da escola. Há uma proximidade muito grande com os alunos e seus familiares, porque todos se sentem como parte de uma grande família, aqui, no Preparatec”, disse.

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