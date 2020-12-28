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Cooperativas de crédito são opções mais atrativas que bancos

Custo reduzido e participação dos lucros são algumas das vantagens dessas instituições financeiras em comparação ao modelo tradicional do mercado

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 11:43
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
As transações financeiras podem ser realizadas em cooperativas de crédito com custo mais baixo Crédito: Siumara Gonçalves
O serviço oferecido por instituições financeiras é uma necessidade primária para qualquer produtor, empresário ou até mesmo colaborador de uma empresa. A movimentação para recebimento de salário, pagamento a fornecedor e contrapartida por um serviço são operações do dia a dia. No entanto, taxas e outros valores cobrados por bancos para a realização dessas transações deixam as despesas elevadas. As cooperativas de crédito, por outro lado, oferecem os mesmos serviços com custo mais baixo.
As cooperativas de crédito podem se equiparar aos bancos, com a diferença de menores taxas e operações gratuitas, além de possibilitar a participação nos lucros no fim do ano. As instituições oferecem contas, cartões e os demais serviços bancários, e ainda tem o rendimento extra pelo fato de o correntista ser um cooperado, ou melhor dizendo, dono da instituição financeira.
No Espírito Santo, cooperativas de crédito já estão consolidadas e atendem milhares de cooperados, como é o caso do Sicoob ES. Na instituição, estão disponíveis todos os serviços para pessoas físicas ou jurídicas, tais como conta-corrente, cheque especial, cartão de crédito, seguros, consórcios, cadernetas de poupança, aplicações financeiras e pagamento de contas e impostos. O grande diferencial, é claro, é o resultado dessa prestação de serviços retornando, no final, para os associados.
Além de receberem parte dos lucros, os clientes têm o capital remunerado, que nos últimos anos correspondeu à média da taxa Selic apurada no exercício, de forma semelhante à que ocorre em uma Sociedade Anônima. É diferente das outras instituições, em que você é apenas mais um cliente e o lucro fica com os acionistas. Também vale destacar que, por não visar ao lucro, o Sicoob ES pratica taxas mais baixas do que as dos bancos, destaca o presidente da instituição no Espírito Santo, Bento Venturim.
Bento Venturim, presidente estadual do Sicoob
Bento Venturim, presidente do Sicoob ES, ressalta que a atuação da instituição fortalece a economia local Crédito: Sicoob/Divulgação
Os benefícios não param por aí. Junto de melhores taxas e participação nos lucros, os clientes possuem acesso a reuniões para informações detalhadas de como está operando a instituição. Realizamos uma assembleia a cada ano e convidamos os associados para assistir e participar da prestação de contas, e também para fazer sugestões, frisa.
O resultado dessa prática é a confiança dos cooperados e o volume de transações realizadas. Somente em 2019, reforça o presidente do Sicoob ES, foram gerados R$ 327 milhões em sobras (lucro), sem contar outros recursos que giram em todo o ecossistema formado pela cooperativa, como empregos, impostos, crédito para novos negócios, apoios e patrocínios institucionais. "Dinheiro que permaneceu em circulação na economia local", atesta Venturim.
E não é só o Sicoob ES que aparece como opção aos bancos tradicionais. A Unicred Minas - Espírito Santo também já está consolidada no mercado. Com 30 anos de atuação, a cooperativa de crédito possui um leque de serviços a serem oferecidos, como conta-corrente, cobrança, domicílio bancário, investimentos, linhas de crédito, pagamentos e recebimentos, previdência, títulos de capitalização, seguros e consórcios.
 Característica das cooperativas de crédito, na Unicred Minas - Espírito Santo o associado também é dono do negócio. Além de benefícios especiais e a possibilidade de participação nos resultados, o atendimento personalizado e o envolvimento na tomada de decisões são ações presentes na instituição.
Agência da Unicred em Vitória
Agência da Unicred Minas - Espírito Santo: modelo de instituição que compartilha o lucro com os cooperados Crédito: Unicred/Divulgação
Na Unicred Minas - Espírito Santo, o cooperado não é só um cliente, ele é também o dono. Além de tudo que um banco tradicional oferece, o cooperado conta com benefícios adicionais, como economia através da isenção ou redução de taxas, tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menores juros em empréstimos criados exclusivamente para o seu perfil, segurança e credibilidade. E, principalmente, possibilidade de participação nas sobras no final do ano e atendimento personalizado como dono da sua cooperativa, valoriza o diretor de negócios, Alberto Jardim.
Os resultados da cooperativa também são bastante expressivos. De acordo com números divulgados pela instituição, atualmente são mais de R$ 110 milhões em ativos totais na Unicred Minas - Espírito Santo.

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